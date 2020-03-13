У Києві жінка з дитиною вкрали самокат

Невідома парочка забрали самокат у дитини і відвезли. Інцидент стався прямо в магазині. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«У мого малюка, який пішов з бабусею в «Novus» на Кавалерідзе 1, жінка з відео зі своєю дитиною вкрала наш самокат», – відзначили в мережі постраждалі від рук злодійки.

В коментарях багато почали нарікати на крадіжки, які останнім часом почастішали в столиці.

«А з виду так пристойно виглядає. Пихнула синочку той самокат і бігом! Ось так, синку, треба красти! Учись! Сподіваюся її впізнають по її такому яскравому поряд і зганьблять!», «Дуже шкода, що це не поодинокі випадки, коли батьки вчать красти дітей. коли навпроти будинку залишила толокар, повела сина в туалет, і ось ... зник! З вікна кричить сусід, показав напрямок, куди понесли. Я бігом сина на руки і галопом. Догнала я їх і здивувалася: батько, мати, син 3-4 років в моїй машинці їде і дитина в колисці !!!!», «Красти дитячі речі, при цьому використовувати дитини, це повне дно», – відзначили в мережі користувачі.

12.03.2020 у моего малыша, который пошёл с бабушкой в #Novus на Кавалеридзе 1, женщина с видео со своим ребёнком украла наш самокат. Если вы владеете информацией о данной женщине, напишите нам пожалуйста в ЛС. Спасибо Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

Зазначимо, що схожий випадок вже траплявся в Києві. Тоді невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.

«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

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