Київська міська рада повернула собі землю, яка раніше була передана в користування посольству Росії

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради в четвер, 12 березня. Столичні депутати ухвалили повернути в розпорядження міста три земельних ділянки в Подільському районі, договір на оренду яких укладався з російським посольством ще в 1999 році.

Йдеться про дві ділянки на вулиці Спаській. Один з них (площею 0,2 га) на вул. Спаська, 14, колись передали для будівництва і експлуатації приміщення консульського відділу посольства РФ в Україні. Ще один (площею 0,4 га) на вул. Спаська, 13-15 був переданий під будівництво житлового будинку.

Посольство России

Третю ділянку площею 0,4 га на вул. Боричів Тік, 17, 19, 21 здавався для будівництва ще одного будинку.

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Рішення про повернення ділянок приймалося з урахуванням того факту, що Україна перебуває у стані війни з Росією, а також громадського опору створення умов для роботи інститутів держави-агресора в Києві.

У Київраді також повідомили, що ділянки з моменту їх передачі посольству використовувалися не за призначенням. Так, частину виділеної території російські дипломати використовували для відпочинку, у зв'язку з чим у майбутньому буде розглядатися питання про надання ділянок статусів скверів.

Раніше ми повідомляли, що матері і дружини бійців, які загинули в конфлікті на сході України, влаштували акцію під посольством РФ у Києві, який приурочений до річниці Иловайской трагедії.

Акції дали назву «Час не лікує».

На майданчику перед дипломатичним представництвом зібралися близько 150 осіб. В руках вони тримають плакати з написами «Росія – агресор» і «Герої не вмирають».

Крім цього, матері та дружини загиблих бійців тримають в руках портрети загиблих бійців.

Паркан навколо посольство був обв'язаний кулями на жовто-блакитних стрічках.

Нагадаємо, бунт спалахнув у Києві, озлоблена юрба перекрила рух.

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