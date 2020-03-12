Киевский городской совет вернул себе землю, которая ранее была передана в использование посольству России

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта. Столичные депутаты постановили вернуть в распоряжение города три земельных участка в Подольском районе, договор на аренду которых заключался с российским посольством еще в 1999 году.

Речь идет о двух участках на улице Спасской. Один из них (площадью 0,2 га) на ул. Спасская, 14, когда-то передали для строительства и эксплуатации помещения консульского отдела посольства РФ в Украине. Еще один (площадью 0,4 га) на ул. Спасская, 13-15 был передан под строительство жилого дома.

Третий участок площадью 0,4 га на ул. Боричев Ток, 17, 19, 21 сдавался для строительства еще одного дома.

Решение о возвращении участков принималось с учетом того факта, что Украина пребывает в состоянии войны с Россией, а также общественного сопротивления созданию условий для работы институтов государства-агрессора в Киеве.

В Киевсовете также сообщили, что участки с момента их передачи посольству использовались не по назначению. Так, часть выделенной территории российские дипломаты использовали для отдыха, в связи с чем в будущем будет рассматриваться вопрос о предоставлении участкам статусов скверов.

Ранее мы сообщали, что матери и жены бойцов, которые погибли в конфликте на востоке Украины, устроили акцию под посольством РФ в Киеве, который приурочен к годовщине Иловайской трагедии.

Акции дали название «Время не лечит».

На площадке перед дипломатическим представительством собрались около 150 человек. В руках они держат плакаты с надписями «Россия – агрессор» и «Герои не умирают».

Помимо этого, матери и жены погибших бойцов держат в руках портреты погибших бойцов.

Забор вокруг посольство был обвязан шарами на желто-голубых лентах.

Напомним, бунт вспыхнул в Киеве, озлобленная толпа перекрыла движение.

Как сообщала Politeka, бунт вспыхнул в центре Киева, протестующие зажгли файеры.

Также Politeka писала, что бунт вспыхнул в Киеве, «Будем стоять до конца!»: кадры гражданского гнева.