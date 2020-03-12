В мережі показали супермісяць в Києві

Місцевий житель Саша Чорний зі свого вікна на Оболоні вирішив зняти на камеру з цифровим зумом супермісяць. Відео він опублікував на своїй сторінці в фейсбук, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Супермісяць киянин зняв вночі 11 березня.

В коментарях кияни захоплюються незвичайної місяці:

«Це сьогодні така кругла місяць світилася з твого вікна! Але дуже круто. Випадково побачив цю місяць?», «Круть», «На що знімав?».

Зазначимо, що супермісяць – це період, коли Місяць максимально наближається до Землі і збільшується в розмірі до 15%. Цікаво, що такий Місяць ще називають черв'ячної, адже під час його появи збільшується кількість черв'яків.

Луна з мого вікна 11.03.2020 (оболонь) Київ Gepostet von Сашко Чорний am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, що надприродно спекотна погода наприкінці зими та на початку березня призвела до природної аномалії в Дніпрі. На Дніпропетровщину значно раніше звичайного терміну повернулись журавлі з вирію. Змінився природний цикл міграції птахів внаслідок температурних рекордів, якими рясніє перша половина березня в Україні. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомляє Андрій Руденко.

«Крик журавлиний чути наді мною...в Нікополь і Україну прийшла весна! Хочу щоб і в серця українців теж прийшла весна, яка виражалася б в їх помислах, справах і відносинах один до одного!», – написав мешканець Нікополя в мережі під відео.

Орієнтовно в ключі знаходилося більше двохсот птахів, які повернулися на місяць раніше.

У мережі відреагували на відео.

«Згадалося пісня...», «Юра, пролітали прямо наді мною...аж серце почастішало биття. Теж, до речі, згадав пісню про журавлів», «Хороша прикмета бачити клин журавлів....! ВЕСНА!», – написали користувачі.

Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному! Gepostet von Андрій Руденко am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував переполох у Києві: "бігав по дахах авто", відео безумства

Також Politeka писала, що дитина безслідно зник під Києвом, кинуті сили на пошуки: є особлива прикмета, фото