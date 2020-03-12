В сети показали суперлуние в Киеве

Местный житель Саша Черный из своего окна на Оболони решил снять на камеру с цифровым зумом суперлуние. Видео он опубликовал на своей странице в фейсбук, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Суперлуние киевлянин заснял ночью 11 марта.

В комментариях киевляне восхищаются необычной луне:

«Это сегодня такая круглая луна светилась с твоего окна! Но очень круто. Случайно увидел эту луну?», «Круть», «На что снимал?».

Отметим, что суперлуние – это период, когда Луна максимально приближается к Земле и увеличивается в размере до 15%. Интересно, что такой Луна еще называют червячной, ведь во время его появления увеличивается количество червей.

Луна з мого вікна 11.03.2020 (оболонь) Київ Gepostet von Сашко Чорний am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, что сверхъестественно жаркая погода в конце зимы и в начале марта привела к природной аномалии в Днепре. На Днепропетровщину значительно раньше обычного срока вернулись журавли с теплых краев. Изменился природный цикл миграции птиц из-за температурных рекордов, которыми изобилует первая половина марта в Украине. Об этом на своей странице в ФБ сообщает Андрей Руденко.

«Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному!», – написал житель Никополя в сети под видео.

Ориентировочно в ключе находилось более двухсот птиц, которые вернулись домой на месяц раньше.

В сети отреагировали на видео.

«Вспомнилось песня...», «Юра, пролетали прям надо мной...аж сердце участилось биение. Тоже кстати вспомнил песню про журавлей», «Хорошая примета видеть клин журавлей....! ВЕСНА!», – написали пользователи.

Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному! Gepostet von Андрій Руденко am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

Как сообщала Politeka, неадекват устроил переполох в Киеве: "бегал по крышам авто", видео безумия

Также Politeka писала, что ребенок бесследно пропал под Киевом, брошены силы на поиски: есть особая примета, фото