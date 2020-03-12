У середу, 11 березня, в київському кінотеатрі «Флоренція» знайшли труп чоловіка

Як повідомляє «Інформатор», тіло належить директору кінотеатру, розташованого на Троєщині.

Повідомлення в поліцію надійшло ввечері 11 березня, коли тіло чоловіка виявили в підсобці кінотеатру. Спочатку співробітники закладу викликали швидку допомогу, але коли виявилося, що директор мертвий, на місце події приїхала поліція. Відзначимо, що тіло було в крові і саднах.

Незважаючи на це, у поліції не виключають, що причиною смерті чоловіка могло стати падіння зі сходів. У підсобці вони дуже круті. На даний момент проводяться слідчі дії для встановлення причини смерті чоловіка.

Користувачі мережі, правда, не повірили в попередню причину смерті чоловіка. Вони вважають, що це вбивство, пов'язане з бізнес-інтересами.

«Та зрозуміло, що сам впав, волонтери самі вбиваються, директори підприємств падають. Привіт 90-ті», «Київ -бандитська столиця України. Здичавіли звичаї населення і бариг», «Мафія працює... встав-впав-встав-впав зі сходинок», «Схоже на місці кінотеатру скоро з'явиться величезний торговий центр або багатоповерхівка», «Це навіть не 90-ті....Ми в Африці, панове», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в центрі Києва невідомі обстріляли «Мерседес». Надзвичайна подія сталася 11 березня. Стрілянину відкрили неподалік станції метро «Лук'янівська». Невідомі стріляли по «Мерседесу» представницького класу, який був припаркований на пішохідній зоні.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Власник машини розповів, що помітив на лобовому склі і двері пошкодження, що нагадують отвори від куль.

Нагадаємо, що зі співробітницею поліції безжально розправилися серед білого дня у Києві: "накинувся і...", фото.

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