У середу, 11 березня, в київському кінотеатрі «Флоренція» знайшли труп чоловіка
Як повідомляє «Інформатор», тіло належить директору кінотеатру, розташованого на Троєщині.
Повідомлення в поліцію надійшло ввечері 11 березня, коли тіло чоловіка виявили в підсобці кінотеатру. Спочатку співробітники закладу викликали швидку допомогу, але коли виявилося, що директор мертвий, на місце події приїхала поліція. Відзначимо, що тіло було в крові і саднах.
Незважаючи на це, у поліції не виключають, що причиною смерті чоловіка могло стати падіння зі сходів. У підсобці вони дуже круті. На даний момент проводяться слідчі дії для встановлення причини смерті чоловіка.
Дощі й +17 розділять Україну, погода здивує новим поворотом: до чого готуватися
У мережу злили фото дочки Джолі та Пітта після операції: «Шкода дивитися...»
Коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: усі подробиці
Рахунки українців заганяють в мінус: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Користувачі мережі, правда, не повірили в попередню причину смерті чоловіка. Вони вважають, що це вбивство, пов'язане з бізнес-інтересами.
«Та зрозуміло, що сам впав, волонтери самі вбиваються, директори підприємств падають. Привіт 90-ті», «Київ -бандитська столиця України. Здичавіли звичаї населення і бариг», «Мафія працює... встав-впав-встав-впав зі сходинок», «Схоже на місці кінотеатру скоро з'явиться величезний торговий центр або багатоповерхівка», «Це навіть не 90-ті....Ми в Африці, панове», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що в центрі Києва невідомі обстріляли «Мерседес». Надзвичайна подія сталася 11 березня. Стрілянину відкрили неподалік станції метро «Лук'янівська». Невідомі стріляли по «Мерседесу» представницького класу, який був припаркований на пішохідній зоні.
В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Власник машини розповів, що помітив на лобовому склі і двері пошкодження, що нагадують отвори від куль.
Нагадаємо, що зі співробітницею поліції безжально розправилися серед білого дня у Києві: "накинувся і...", фото.
Як повідомляла Politeka, трагедія спіткала ще одну зірку культового серіалу "Беверлі-Хіллз".
Також Politeka писала, що зупинилося серце відомого російського актора: його любили мільйони, деталі та фото.