В среду, 11 марта, в киевском кинотеатре «Флоренция» нашли труп мужчины

Как сообщает «Информатор», тело принадлежит директору кинотеатра, расположенного на Троещине.

Сообщение в полицию поступило вечером 11 марта, когда тело мужчины обнаружили в подсобке кинотеатра. Сначала сотрудники заведения вызвали скорую помощь, но когда оказалось, что директор мертв, на место происшествия приехала полиция. Отметим, что тело было в крови и ссадинах.

Несмотря на это, в полиции не исключают, что причиной смерти мужчины могло стать падение со ступенек. В подсобке они очень крутые. На данный момент проводятся следственные действия для установления причины смерти мужчины.

Пользователи сети, правда, не поверили в предварительную причину смерти мужчины. Они считают, что это убийство, связанное с бизнес-интересами.

«Та понятно, что сам упал, волонтеры сами убиваются, директора предприятий падают. Привет 90-е», «Киев -бандитская столица Украины. Одичали нравы населения и барыг», «Мафия работает... встал-упал-встал-упал... со ступенек», «Похоже на месте кинотеатра скоро появится огромный торговый центр либо многоэтажка», «Это даже не 90-е....Мы в Африке, господа», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в центре Киева неизвестные обстреляли «Мерседес». Чрезвычайное происшествие произошло 11 марта. Стрельбу открыли неподалеку станции метро «Лукьяновская». Неизвестные стреляли по «Мерседесу» представительского класса, который был припаркован на пешеходной зоне.

В результате стрельбы никто не пострадал. Владелец машины рассказал, что заметил на лобовом стекле и двери повреждения, напоминающие отверстия от пуль.

Напомним, что с сотрудницей полиции безжалостно расправились среди бела дня в Киеве: "набросился и...", фото.

Как сообщала Politeka, трагедия настигла еще одну звезду культового сериала "Беверли-Хиллз".

Также Politeka писала, что остановилось сердце известного российского актера: его любили миллионы, детали и фото.