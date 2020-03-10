На Відрадному у Києві місцеві жителі помітили хижаків

У житловому масиві місцеві мешканці помітили хижу птицю – філіна. Фотографії пернатого опублікувала місцева мешканка Світлана паблике "Мій Відрадний", повідомляє Politeka.net.

Вона виявила філіна серед гілок на дереві біля парку.

«"Мудрі птахи" Відрадного.», – підписали фото.

В коментарях багато кияни почали захоплюватися побаченим.

«Клас! Ніколи не бачила», «Клас, останній раз бачила вільну сову ще в шкільному віці! Це круто, коли такі кралі попадаються на очі))))», «Які дуже харизматичні та привабливі», «Вау,сова оселилася у вас... Яка краса😻», «Філін ж? хижак. Значить десь поруч є миші», «Світлана, це у відрадному парку?», «Я влітку на Ст. Гавела їх щоночі чую. Вони у нас селяться вже кілька років поспіль», «По фото найбільше схожа на вухату сову.», – відзначили користувачі мережі під фото.

Нагадаємо, що на Київщині пропав ребеной. 13-річний хлопчик зник у селі Копилов, в Макарівському районі Київської області.

Пропав вихованець Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Микола Берегової 09 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макаровська, і досі його місцезнаходження невідоме.

Може перебувати з іншим вихованцем установи, неповнолітнім Симоненко Микитою, 16 років.

Прикмети Колі: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темне, коротке.

Був одягнений у червону куртку, темні штани й чорні кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що у Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.

«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

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