На Відрадному у Києві місцеві жителі помітили хижаків
У житловому масиві місцеві мешканці помітили хижу птицю – філіна. Фотографії пернатого опублікувала місцева мешканка Світлана паблике "Мій Відрадний", повідомляє Politeka.net.
Вона виявила філіна серед гілок на дереві біля парку.
«"Мудрі птахи" Відрадного.», – підписали фото.
Кравець з "Кварталу 95" остаточно пішла у відрив, гарячі кадри з клубу: "Ох, і..."
Роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняної фотосесії: "А білизна де?"
Пенсії таки перерахують, українців приголомшили новими деталями: пощастить лише тим, хто...
Юна копія Кардашьян ледве втиснула свої неосяжні форми у вузький купальник, засвітивши зайве: «Бомба»
В коментарях багато кияни почали захоплюватися побаченим.
«Клас! Ніколи не бачила», «Клас, останній раз бачила вільну сову ще в шкільному віці! Це круто, коли такі кралі попадаються на очі))))», «Які дуже харизматичні та привабливі», «Вау,сова оселилася у вас... Яка краса😻», «Філін ж? хижак. Значить десь поруч є миші», «Світлана, це у відрадному парку?», «Я влітку на Ст. Гавела їх щоночі чую. Вони у нас селяться вже кілька років поспіль», «По фото найбільше схожа на вухату сову.», – відзначили користувачі мережі під фото.
Нагадаємо, що на Київщині пропав ребеной. 13-річний хлопчик зник у селі Копилов, в Макарівському районі Київської області.
Пропав вихованець Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Микола Берегової 09 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макаровська, і досі його місцезнаходження невідоме.
Може перебувати з іншим вихованцем установи, неповнолітнім Симоненко Микитою, 16 років.
Прикмети Колі: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темне, коротке.
Був одягнений у червону куртку, темні штани й чорні кросівки.
При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".
Нагадаємо, що у Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини.
Інцидент стався після полудня, близько 13:05.
«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.
Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років
Також Politeka писала, "Осторожно міни": кадри небезпечної знахідки біля автотраси в Києві