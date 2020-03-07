У столичному Маріїнському парку знайшли людські кістки

Як повідомляє «Інформатор», це сталося під час проведення земельних робіт, коли комунальники викорчовували пеньок спиляного дерева недалеко від Пам'ятника учасникам січневого повстання.

На місце події одразу приїхали правоохоронці. Співробітники «Київзеленбуду» розповіли поліцейським, що побачили в землі предмети, схожі на череп і кістки.

Оглянувши місце, копи підтвердили, що це дійсно людські останки. Кому вони належать, а також скільки пролежали в землі, потрібно буде з'ясувати поліцейським.

Відзначається, що це – не перший випадок виявлення людських кісток в столиці. Аналогічна подія мала місце рівно місяць тому на вулиці Кадетський Гай.

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«Таку знахідку виявили тільки що наші хлопці, які приїхали демонтувати борди на Столичці. Лежить собі тихенько біля дерева. Не чіпаємо, хоча в колективі є колишні сапери. Тому чекаємо МНС. Залишається тільки запитання: звідки і чому?», – розповів очевидець.

Він додав, що велика частина демонтажників – атовці.

«Всі ці жахи вони вже бачили, але на фронті. Дуже б хотілося, щоб ніщо більше не ворушило спогади», – відзначили в мережі.

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