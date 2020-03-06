У київському метро прогримів вибух
Про це повідомили у прес-службі «Київського метрополітену» на офіційній сторінці у Фейсбук. Згідно з даними, в п'ятницю, 6 березня, на станції «Вокзальна», яка є однією з найбільш відвідуваних, прогримів вибух.
Після того, як щось вибухнуло, салон вагона наповнився димом. Пасажирів попросили екстрено покинути вагони. Як з'ясували правоохоронці, причиною вибуху, найімовірніше, була петарда, яку невідомий підірвав прямо у вагоні. В результаті інциденту, поїзд був знятий в депо, а на місці злочину працюють правоохоронці.
Як повідомили в «Київському метрополітені», зараз метро працює в звичайному режимі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Так як спочатку причина вибуху була невідома, людей екстрено евакуювали з метро. У вагоні після вибуху почалася паніка. Крім цього, через інцидент на червоній лінії підземки сталася затримка поїздів.
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Додамо, що поліція вже почала розшук людей, які могли бути причетні до інциденту. Зазначимо, що при вибуху петарда в безпосередній близькості від людини може завдати шкоди і навіть призвести до травм.
Як відомо, в київському метро регулярно відбуваються надзвичайні події. Найчастіше це пов'язане з фейковим мінуванням підземки. Повідомлення про мінування станцій надходять із завидною регулярністю. Найчастіше правоохоронці змушені реагувати на загрози і евакуювати людей, перекривати станції.
Наприклад, в 2019 році київське метро мінували більше 20 разів, а з початку 2014 року - близько 200 разів. Кожен раз такі правопорушення створюють безліч проблем жителям столиці.
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