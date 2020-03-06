У київському метро прогримів вибух

Про це повідомили у прес-службі «Київського метрополітену» на офіційній сторінці у Фейсбук. Згідно з даними, в п'ятницю, 6 березня, на станції «Вокзальна», яка є однією з найбільш відвідуваних, прогримів вибух.

Після того, як щось вибухнуло, салон вагона наповнився димом. Пасажирів попросили екстрено покинути вагони. Як з'ясували правоохоронці, причиною вибуху, найімовірніше, була петарда, яку невідомий підірвав прямо у вагоні. В результаті інциденту, поїзд був знятий в депо, а на місці злочину працюють правоохоронці.

Як повідомили в «Київському метрополітені», зараз метро працює в звичайному режимі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Так як спочатку причина вибуху була невідома, людей екстрено евакуювали з метро. У вагоні після вибуху почалася паніка. Крім цього, через інцидент на червоній лінії підземки сталася затримка поїздів.

Додамо, що поліція вже почала розшук людей, які могли бути причетні до інциденту. Зазначимо, що при вибуху петарда в безпосередній близькості від людини може завдати шкоди і навіть призвести до травм.

Як відомо, в київському метро регулярно відбуваються надзвичайні події. Найчастіше це пов'язане з фейковим мінуванням підземки. Повідомлення про мінування станцій надходять із завидною регулярністю. Найчастіше правоохоронці змушені реагувати на загрози і евакуювати людей, перекривати станції.

Наприклад, в 2019 році київське метро мінували більше 20 разів, а з початку 2014 року - близько 200 разів. Кожен раз такі правопорушення створюють безліч проблем жителям столиці.

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