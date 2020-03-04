У Києві біля дороги виявили міну

Про це повідомили в групі Київ Оперативний в Facebook з посиланням на начальника управління з питань реклами Київської держадміністрації Олександра Смирнова, передає Politeka.net.

«Таку знахідку виявили тільки що наші хлопці, які приїхали демонтувати борди на Столичці. Лежить собі тихенько у дерева. Не чіпаємо, хоча в колективі є колишні сапери. Тому чекаємо МНС. Залишається тільки питання: звідки і чому?», – розповів Смирнов.

Він додав, що велика частина демонтажников – атовцы.

«Всі ці жахи вони вже бачили, але на фронті. Дуже б хотілося, щоб ніщо більше не шевелило спогади», – відзначили в мережі.

Також у коментарях кияни висловили страх того, що на таке можуть натрапити діти.

«Добре, що знайшли це дорослі, а не діти», «Обережно, міни!», – написали користувачі.

Нагадаємо, що під Києвом через погіршення погодних умов сталося масове ДТП. У Київській області на Одеській трасі сталася ДТП за участю 10 автомобілів. Так, недалеко від села Магала сталося дві аварії за участю шести автомобілів.

В одному з ДТП постраждала одна людина. Зараз він перебуває в лікарні. Нагадаємо, що 4 березня в Києві через туман видимість на дорогах погіршає. У першій половині дня 4 березня в Києві буде триматися густий туман. Так, видимість в місті буде знижена до 200-500 метрів. Рівень небезпеки жовтий, підвищений.

Лише на Одеській трасі за один ранок 4 березня зіткнулися більше 10 авто на протязі 100 метрів.

рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.

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