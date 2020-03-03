В Борисполі перехожі знайшли жінку без пам'яті

2 березня в чергову частину патрульної поліції Борисполя надійшов виклик, що на одній з вулиць міста перехожі виявили жінку, яка загубилася й не пам'ятає свого місця проживання. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Прибувши на місце, екіпаж патрульних побачив 84-річну жінку. Вона була розгублена і схвильована.

В наслідок опитування в поліції, вона змогла пригадати, де живе. Інспектори відвезли жінку додому.

Нагадаємо, що у Києві зник ветеран АТО. Так, у Києві розшукується ветеран АТО Плиска Іван Іванович, 1959 року народження.

За словами родичів, у чоловіка загострення ПТСР, крім того, він вважає себе нікому не потрібним і навіть зайвим, заважає сім'ї.

Раніше був помічений біля кінотеатру Дніпро (колишній Ленінград), але не встигли приїхати - пішов.

Також ми писали, що в центрі Києва активізувалися нахабні домушники. 2 березня по центру Києва м. Майдан ходили двоє по під'їздах з відмичками і розкривали двері місцевих жителів. Про це розповіла в Facebook киянка Ксенія Павлівна.

«Мені майже розкрили о 16.20. Я не дала потрапити в квартиру злякавши, працювали довгої як спиця відмичкою, тікали з інструментами в руках. Хлопці 25-30 років, фото не встигла зробити. При чому подивилася вчора відео в інтернеті, там майстер з ремонту нової відмичкою замки типу мого (з іншого боку повертається засувка) розкривали за хвилину», – розповідає очевидиця.

Вона зазначила, що невідомі втекли в напрямку Малій Житомирській.

В коментарях кияни порадили озброюватися.

«Моя вам порада - озброюйтесь. В наступний раз в такій ситуації тихо берете зброю, сідайте навпроти дверей так, щоб вас не було видно, перевіряєте наявність патронів в обоймі, знімаєте з запобіжника і спокійно чекаєте, поки переступлять поріг...», «поганий рада, один так стрілок бігав по судах кілька років, у підсумку, отримав термін», «є звичайно варіант викликати поліцію - як на мене сумнівний... або діяти згідно з законом про захист свого житла - повторюся - як по мені ще сумнівнішим, бо він більше працює на злочинців ніж на громадян...», – міркують в мережі.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зниклих рибалок під Києвом: "останній притулок і..."

Також Politeka писала, що ветеран АТО зник у Києві, кинуті сили на пошуки: фото і подробиці