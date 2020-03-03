В Борисполе прохожие нашли женщину без памяти

2 марта в дежурную часть патрульной полиции Борисполя поступил вызов, что на одной из улиц города прохожие обнаружили пожилую женщину, которая потерялась и не помнит своего места жительства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Прибыв на место, экипаж патрульных увидел 84-летнюю женщину. Она была растеряна и взволнована.

В следствие опроса в полиции, она смогла вспомнить, где живет. Инспекторы отвезли пожилую женщину домой.

Напомним, что в Киеве пропал ветеран АТО. Так, в Киеве разыскивается ветеран АТО Плыска Иван Иванович, 1959 года рождения.

По словам родственников, у мужчины обострение ПТСР, кроме того, он считает себя никому не нужным и даже лишним, мешающим семье.

Ранее был замечен возле кинотеатра Днепр (бывший Ленинград), но не успели приехать - ушёл.

Также мы писали, что в центре Киева активизировались наглые домушники. 2 марта по центру Киева м. Майдан ходили двое по подъездам с отмычками и вскрывали двери местных жителей. Об этом рассказала в Facebook киевлянка Ксения Павловна.

«Мне почти вскрыли в 16.20. Я не дала попасть в квартиру спугнув, работали длинной как спица отмычкой, убегали с инструментами в руках. Парни 25-30 лет, фото не успела сделать. При чем посмотрела вчера видео в интернете, там мастер по ремонту новой отмычкой замки типа моего (с другой стороны поворачивается защелка) вскрывали за минуту», – рассказывает очевидица.

Она отметила, что неизвестные убежали в направлении Малой Житомирской.

В комментариях киевляне посоветовали вооружаться.

«Мой вам совет - вооружайтесь. В следующий раз в такой ситуации тихо берете оружие, садитесь напротив двери так чтоб вас не было видно, проверяете наличие патронов в обойме, снимаете с предохранителя и спокойно ждете, пока переступят порог...», «дурной совет, один так стрелок бегал по судам несколько лет, в итоге, получил срок», «есть конечно вариант вызвать полицию - как по мне сомнительный... или действовать согласно закону о защите своего жилья - повторюсь - как по мне еще сомнительнее, ибо он больше работает на преступников чем на граждан...», – рассуждают в сети.

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