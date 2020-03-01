У Києві горить готель біля автозаправки

На Одеській трасі, в Чабанах, поблизу АЗС КЛО, сталася пожежа в готелі-ресторані в першій половині дня 1 березня. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Через дим на відео практично нічого не видно.

«Дим такий, що не видно ні зги. Проїжджали повз 15 хвилин тому», – відзначили очевидці в мережі.

Також у соцмережі пишуть, що на місце вже прибули 5 карет швидкої допомоги і дуже багато пожежників, приїхали навіть із Боярки і Василькова.

Небезпека займання посилюється тим, що зовсім поруч автозаправна станція.

Інформація про постраждалих ще встановлюється.

Також відомо, що траса перекрита у бік Києва, тому краще об'їхати.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Нагадаємо, що також сьогодні, 1 березня в Києві загорівся пасажирський автобус під час руху на Солом'янській площі.

На місце події викликали рятувальників. Пожежники ліквідували пожежу ДСНС. В результаті автобус повністю вигорів, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Як ми раніше повідомляли, центр столиці охопила масштабна пожежа, служителям правопорядку довелося терміново евакуювати людей. Так, пожежа спалахнула на залізничному вокзалі в Парижі Гар-де-Ліон. Пожежникам довелося терміново евакуювати людей з будівлі.

В ході евакуації почалися зіткнення з рятувальниками. Причиною стало перешкоджання висновку людей.

Також ми писали, що у харківському будинку зі шпилем на Плеханівській загорілася квартира на п'ятому поверсі. Відео пожежі опублікували в мережі. За словами очевидців, вогонь гасили чотири бригади рятувальників.

Пізніше в прес-службі ГУ ДСНС в Харківській області розповіли подробиці інциденту. За словами поліції, коли рятувальники прибули за вказаною адресою, в квартирі на п'ятому поверсі палахкотіли меблі та домашні речі. Загальна площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю загасити в годину ночі. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в Києві, знищені автомобілі: кадри вогняного ПП

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