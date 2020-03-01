В Киеве горит отель возле автозаправки

На Одесской трассе, в Чабанах, вблизи с АЗС КЛО, произошел пожар в отеле-ресторане в первой половине дня 1 марта. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за дыма на видео практически ничего не видно.

«Дым такой, что не видно ни зги. Проезжали мимо 15 минут назад», – отметили очевидцы в сети.

Также в соцсети пишут, что на место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, приехали даже из Боярки и Василькова.

Опасность возгорания усиливается тем, что совсем рядом автозаправочная станция.

Информация о пострадавших еще устанавливается.

Также известно, что трасса перекрыта в сторону Киева, поэтому лучше объехать.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, что также, сегодня, 1 марта в Киеве загорелся пассажирский автобус во время движения на Соломенской площади.

На место происшествия вызвали спасателей. Ликвидировали пожар пожарные ДСНС. В результате автобус полностью выгорел, но, к счастью, никто не пострадал.

Как мы ранее сообщали, центр столицы охватил масштабный пожар, служителям правопорядка пришлось срочно эвакуировать людей. Так, пожар вспыхнул на железнодорожном вокзале в Париже Гар-де-Лион. Пожарным пришлось срочно эвакуировать людей из здания.

В ходе эвакуации начались столкновения со спасателями. Причиной стало препятствие выводу людей.

Также мы писали, что в харьковском доме со шпилем на Плехановской загорелась квартира на пятом этаже. Видео пожара опубликовали в сети. По словам очевидцев, огонь тушили четыре бригады спасателей.

Позже в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали подробности инцидента. По словам полиции, когда спасатели прибыли по указанному адресу, в квартире на пятом этаже полыхали мебель и домашние вещи. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить в час ночи. Никто из людей не пострадал.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

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Также Politeka писала, что женщина устроила переполох в ночном клубе Киева: дошло до массовой эвакуации