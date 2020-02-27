Киянин зловив п'яного водія і викликав поліцію
Горе-водій стверджує, що він був слідчим і швидко все вирішить. Про це інформує паблік «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
На кадрах п'яний водій набрав забавну словесну перепалку з «оператором».
«Все, почав кидатися на всіх», – коментує правоохоронець, він же оператор, на відео, показуючи кадри, як п'яного водія закували в наручники на бампері його авто.
«На кого?», – запитує затриманий.
«На всіх. Просто так», – відповіли йому.
«Ага, добре», – підтвердив водій.
Поліцейські в свою чергу, заявили, що він був борзий, а також, що йому потрібно вести себе нормально. П'яний потім почав кричати, щоб йому попустили наручники, бо йому боляче.
В коментарях кияни відзначили інцидент з п'яним водієм на дорогах.
«Поліції вже давно потрібно вводити премії за здачу алконафта за кермом, тому що деякі індивідууми зовсім знахабніли. І місце їм з мітлою на вулиці», «Спасибі велике небайдужій автору. Може, не все втрачено», «А якщо це опудало когось збив на смерть? що тоді було б.Респект таким водіям.», – написали в мережі.
Нагадаємо, що в Києві пропав підліток.
Поліція розшукує неповнолітнього Бабинова Максима Володимировича 2003 року народження.
ПРИКМЕТИ: на вигляд хлопцеві 16-17 років, зріст 175 см, волосся русяве, коротке, середньої статури.
Був одягнений у чорну коротку куртку, сині джинси, кросівки світлого кольору, а також у нього на голові була чорна кепка.
«При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102», – відзначили в мережі.
В коментарях відзначили, що Максим пропадає не в перший раз. За словами користувачів, він тікає з дому.
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