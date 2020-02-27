Киянин зловив п'яного водія і викликав поліцію

Горе-водій стверджує, що він був слідчим і швидко все вирішить. Про це інформує паблік «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах п'яний водій набрав забавну словесну перепалку з «оператором».

«Все, почав кидатися на всіх», – коментує правоохоронець, він же оператор, на відео, показуючи кадри, як п'яного водія закували в наручники на бампері його авто.

«На кого?», – запитує затриманий.

«На всіх. Просто так», – відповіли йому.

«Ага, добре», – підтвердив водій.

Поліцейські в свою чергу, заявили, що він був борзий, а також, що йому потрібно вести себе нормально. П'яний потім почав кричати, щоб йому попустили наручники, бо йому боляче.

В коментарях кияни відзначили інцидент з п'яним водієм на дорогах.

«Поліції вже давно потрібно вводити премії за здачу алконафта за кермом, тому що деякі індивідууми зовсім знахабніли. І місце їм з мітлою на вулиці», «Спасибі велике небайдужій автору. Може, не все втрачено», «А якщо це опудало когось збив на смерть? що тоді було б.Респект таким водіям.», – написали в мережі.

Нагадаємо, що в Києві пропав підліток.

Поліція розшукує неповнолітнього Бабинова Максима Володимировича 2003 року народження.

ПРИКМЕТИ: на вигляд хлопцеві 16-17 років, зріст 175 см, волосся русяве, коротке, середньої статури.

Був одягнений у чорну коротку куртку, сині джинси, кросівки світлого кольору, а також у нього на голові була чорна кепка.

«При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102», – відзначили в мережі.

В коментарях відзначили, що Максим пропадає не в перший раз. За словами користувачів, він тікає з дому.

Вчера на Бажана была ситуация, которая самым чудесным образом завершилась благополучно. Я даже испугаться не успел, сработали таки рефлексы. А не соблюдал бы скоростной режим - никакие рефлексы бы не помогли. Но больше всего повезло тому засранцу.... Дважды или трижды повезло. Всем удачи. P.S. лишний раз убеждаюсь, что опережение по крайнему правому ряду есть очень опасным маневром. Перестраивающаяся фура его просто не заметила, а он испугался и газанул с поворотом руля. (ну это как я понял). Потому-то фура поспешно ретировалась. В. Брушко (с) Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 27. Februar 2020

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