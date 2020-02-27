Киевлянин поймал пьяного водителя и вызвал полицию
Горе-водитель утверждает, что он был следователем и быстро все порешает. Об этом информирует паблик «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах пьяный водитель вступил в забавную словесную перепалку с «оператором».
«Все, начал кидаться на всех», – комментирует страж порядка, он же оператор, на видео, показывая кадры, как пьяного водителя заковывают в наручники на бампере его авто.
«На кого?», – спрашивает задержанный.
«На всех. Просто так», – ответили ему.
«Ага, хорошо», – подтвердил водитель.
Полицейские в свою очередь, заявили, что он борзый, а также, что ему нужно вести себя нормально. Пьяный потом начал кричать, чтобы ему попустили наручники, ибо ему больно.
В комментариях киевляне отметили инцидент с пьяным водителем на дорогах.
«Полиции уже давно нужно вводить премии за сдачу алконафта за рулем, потому что некоторые индивидуумы совсем обнаглели. И место им с метлой на улице», «Спасибо большое небезразличному автору. Может, не все потеряно», «А если это чучело кого-то сбил насмерть? что тогда было бы.Респект таким водителям.», – написали в сети.
Напомним, что в Киеве пропал подросток.
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Бабинова Максима Владимировича 2003 года рождения.
ПРИМЕТЫ: на вид парню 16-17 лет, рост 175 см, волосы русые, короткие, среднего телосложения.
Был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета, а также у него на голове была черная кепка.
«При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102», – отметили в сети.
В комментариях отметили, что Максим пропадает не в первый раз. По словам пользователей, он убегает из дома.
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