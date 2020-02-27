Киевлянин поймал пьяного водителя и вызвал полицию

Горе-водитель утверждает, что он был следователем и быстро все порешает. Об этом информирует паблик «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах пьяный водитель вступил в забавную словесную перепалку с «оператором».

«Все, начал кидаться на всех», – комментирует страж порядка, он же оператор, на видео, показывая кадры, как пьяного водителя заковывают в наручники на бампере его авто.

«На кого?», – спрашивает задержанный.

«На всех. Просто так», – ответили ему.

«Ага, хорошо», – подтвердил водитель.

Полицейские в свою очередь, заявили, что он борзый, а также, что ему нужно вести себя нормально. Пьяный потом начал кричать, чтобы ему попустили наручники, ибо ему больно.

В комментариях киевляне отметили инцидент с пьяным водителем на дорогах.

«Полиции уже давно нужно вводить премии за сдачу алконафта за рулем, потому что некоторые индивидуумы совсем обнаглели. И место им с метлой на улице», «Спасибо большое небезразличному автору. Может, не все потеряно», «А если это чучело кого-то сбил насмерть? что тогда было бы.Респект таким водителям.», – написали в сети.

Напомним, что в Киеве пропал подросток.

Полиция разыскивает несовершеннолетнего Бабинова Максима Владимировича 2003 года рождения.

ПРИМЕТЫ: на вид парню 16-17 лет, рост 175 см, волосы русые, короткие, среднего телосложения.

Был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета, а также у него на голове была черная кепка.

«При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102», – отметили в сети.

В комментариях отметили, что Максим пропадает не в первый раз. По словам пользователей, он убегает из дома.

Вчера на Бажана была ситуация, которая самым чудесным образом завершилась благополучно. Я даже испугаться не успел, сработали таки рефлексы. А не соблюдал бы скоростной режим - никакие рефлексы бы не помогли. Но больше всего повезло тому засранцу.... Дважды или трижды повезло. Всем удачи. P.S. лишний раз убеждаюсь, что опережение по крайнему правому ряду есть очень опасным маневром. Перестраивающаяся фура его просто не заметила, а он испугался и газанул с поворотом руля. (ну это как я понял). Потому-то фура поспешно ретировалась. В. Брушко (с) Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 27. Februar 2020

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