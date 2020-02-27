У Києві пропав підліток

Поліція розшукує неповнолітнього Бабинова Максима Володимировича 2003 року народження. Про це інформує паблік «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net.

Святошинським УП ГУНП в місті Києві розшукується неповнолітній Бабинов Максим.

ПРИКМЕТИ: на вигляд хлопцеві 16-17 років, зріст 175 см, волосся русяве, коротке, середньої статури.

Був одягнений у чорну коротку куртку, сині джинси, кросівки світлого кольору, а також у нього на голові була чорна кепка.

«При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102», – відзначили в мережі.

В коментарях відзначили, що Максим пропадає не в перший раз. За словами користувачів, він тікає з дому.

«Він тікає вже 100500-й раз. Порту шукати його немає. Наша держава і поліція нічого зробити не можуть, його повернули він знову втік. Він злодій, краде все що лежить без нагляду. Нахабний, зухвалий тип, краще дати йому лящей, коли зустрінете, і не дзвонити в поліцію. Через пару днів знову буде його шукати. За цього не переживайте і спіть спокійно. Він подбати про себе. Таких лохів співчуваючих до нього обкраде і знову буде бігати )))», – написав киянин В'ячеслав Кухарчук.

«В Ашані на Сосніних схожого бачив, камери переглянути у відділі спиртних напоїв. Танцював тайського боксера...», – відзначили інші, додавши, що бачили його в проміжку часу між 19.30-21 годинами.

Нагадаємо, що в Києві розшукується небезпечний злочинець. Розшукується 29-річний Антон Чистяков, який особливо жорстоким чином розправився зі своєю жертвою.

Так, 23 січня близько 23:00, на Борщагівці в Києві знайшли тіло чоловіка з 14 колото-різаними ранами в спині, серце, шиї і на животі.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вбивства може бути причетний уродженець Криму, житель Києва – Чистяков Антон Олександрович, 1991 року народження. Суд навіть виніс дозвіл на затримання, проте затримати і розшукати поки що не можуть.

«Якщо ви володієте інформацією про особу, будь ласка, негайно повідомте 102. Анонімність гарантується. Цей чоловік небезпечний для соціуму», – відзначили в мережі.

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