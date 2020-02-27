В Киеве пропал подросток

Полиция разыскивает несовершеннолетнего Бабинова Максима Владимировича 2003 года рождения. Об этом информирует паблик «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net.

Святошинским УП ГУНП в городе Киеве разыскивается несовершеннолетний Бабинов Максим.

ПРИМЕТЫ: на вид парню 16-17 лет, рост 175 см, волосы русые, короткие, среднего телосложения.

Был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета, а также у него на голове была черная кепка.

«При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102», – отметили в сети.

В комментариях отметили, что Максим пропадает не в первый раз. По словам пользователей, он убегает из дома.

«Он убегает уже 100500-й раз. Порту искать его нет. Наше государство и полиция ничего сделать ему не могут, его вернули он снова убежал. Он вор, ворует все что лежит без присмотра. Наглый дерзкий тип, лучше дать ему лящей, когда встретите, и не звонить в полицию. Через пару дней снова будет его искать. За этого не переживайте и спите спокойно. Он позаботиться о себе. Таких лохов сочувствующих к нему обворует и снова бегать будет )))», – написал киевлянин Вячеслав Кухарчук.

«В Ашане на Сосниных похожего видел, камеры просмотрите в отделе спиртных напитков. Танцевал тайского боксера...», – отметили другие, добавив, что видели его в промежутке времени между 19.30-21 часами.

Напомним, что в Киеве разыскивается опасный преступник. Разыскивается 29-летний Антон Чистяков, который особо жестоким образом расправился со своей жертвой.

Так, 23 января около 23:00, на Борщаговке в Киеве обнаружили тело мужчины с 14 колото-резаными ранами в спине, сердце, шее и на животе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к убийству может быть причастен уроженец Крыма, житель Киева – Чистяков Антон Александрович, 1991 года рождения. Суд даже вынес разрешение на задержание, однако задержать и разыскать пока не могут.

«Если вы владеете информацией об этом лице, пожалуйста, немедленно сообщите 102. Анонимность гарантируется. Этот человек опасен для социума», – отметили в сети.

Напомним, женщина без вести пропала в Киеве: есть особые приметы, фото

Как сообщала Politeka, ребенок не вернулся из школы домой в Киеве, объявлен розыск: есть особая примета, фото

Также Politeka писала о ЧП в метро Киева: вода заливает станцию, кадры с места событий