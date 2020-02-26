У Києві зафіксували банду злодіїв в місцевому ресторані

Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався в ресторані «Аргентина гриль» на Мінській в Києві.

«Прийшли два чоловіки сіли за маленький стіл, через пару хвилин прийшли ще двоє і сіли за інший стіл (на відео вони сидять праворуч). Один із співробітників помітив, як парочка, яка прийшла першою, краде щось з сумки, підійшли до гостей, у яких вони вкрали гроші, і попросили перевірити, чи все в них на місці», – розповіли в мережі.

Коли злодіїв розкрили, вони порядно попросили рахунок і почали збиратися. Після бійки біля входу, з допомогою персоналу, повернули гроші і швидко пішли до приїзду охорони.

«Всього їх було 4 людини (з теплої, дружньої країни). Один з них був на сірому Daewoo Lanos з шашечками (таксі), на жаль якість камер не дозволило розглянути номер машини», – уклали очевидці.

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«25 лютого о 16:20 я перебував, разом з бабусею, в кафе "Very Well Cafe" по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 1а, р. в Києві. У кафе ми приїхали з онкоцентру, де у бабусі діагностували рак (це до того, що стан моє було м'яко кажучи «не особливо пильне»). За столиком ми сиділи одні праворуч від мене на стільці був мій портфель і сумка, у якій знаходилося 11к y.e. В цей же час, приблизно в 16:25, зазначені на фото 4 людини підійшли до нашого столика, позаду якого була вішалка, і почали "тертися" біля вішалок», – розповідає потерпілий.

Так, чоловік розповів, що грабіжники почали поступово віддаляться до виходу. Коли у нього впала сумка, підійшла відвідувачка кафе і зазначила, що з його сумки «що дістали ці нехороші люди».

«надалі, я побіг до виходу, кличучи охорону та адміністратора. Панове, представлені на фотографії, сунули мені в руку частину грошей і почали виходити з кафе. В гонитві за ними, нам з охоронцем кафе, вдалося повернути всі гроші. Дуже хотілося б знайти цих гнилих покидьків», – закінчив киянин свою розповідь, просячи користувачів мережі їх обознать.

Внимание! #Розыск! Ресторан Аргентина гриль на Минской. Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям у которых они украли деньги и попросили проверить всё ли у них на месте. Как только "гастролеры " увидели, что их рассекретили сразу начали просить счёт и собираться на выход. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны. Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером #Daewoo #Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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