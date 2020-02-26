В Киеве зафиксировали банду воров в местном ресторане
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент случился в ресторане «Аргентина гриль» на Минской в Киеве.
«Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли ещё двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка, которая пришла первыми, воруют что-то из сумки, подошли к гостям, у которых они украли деньги, и попросили проверить, всё ли у них на месте», – рассказали в сети.
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Когда воров раскрыли, они порядочно попросили счет и начали собираться. После потасовки возле входа, с помощью персонала, вернули деньги и быстро ушли до приезда охраны.
«Всего их было 4 человека (из теплой, дружественной страны). Один из них был на сером Daewoo Lanos с шашечкой (такси), к сожалению качество камер не позволило рассмотреть номер машины», – заключили очевидцы.
Напомним, в Киеве ищут опасную банду грабителей.
«25 февраля в 16:20 я находился, вместе с бабушкой, в кафе "Very Well Cafe" по вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 1а, в г. Киеве. В кафе мы приехали с онкоцентра, где у бабушки диагностировали рак (это к тому, что состояние мое было мягко говоря «не особо бдительное»). За столиком мы сидели одни, справа от меня на стуле был мой портфель и сумка, в которой находилось 11к y.e. В это же время, приблизительно в 16:25, указанные на фото 4 человека подошли к нашему столику, позади которого была вешалка, и начали "тереться" возле вешалок», – рассказывает пострадавший.
Так, мужчина рассказал, что грабители начали постепенно отдалятся к выходу. Когда у него упала сумка, подошла посетительница кафе и отметила, что из его сумки «что-то достали эти нехорошие люди».
«В последствии, я побежал к выходу, зовя охрану и администратора. Господа, представленные на фотографии, сунули мне в руку часть денег и начали выходить из кафе. В погоне за ними, нам с охранником кафе, удалось вернуть все деньги. Очень хотелось бы найти этих гнилых мразей», – закончил киевлянин свой рассказ, прося пользователей сети их обознать.
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