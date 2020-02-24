В Києві розпочався мітинг, протестувальники розкладають намети

Мешканці Чабанов перекрили в'їзд у Київ. Про це розповіли у групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Виїхати і заїхати в Київ з боку Одеської траси просто нереально - якісь мітингувальники перекрили всі смуги. Ставлять намети. Людям доводиться йти пішки до метро», – розповіли в мережі.

На в'їзді в Київ з боку Одеської траси виникли затори через мітингу місцевих жителів у районі селища Чабани. Патрульні кажуть, що обмежено рух у напрямку столиці. Очевидці стверджують, що рух заблокований повністю в обидві сторони і до метро люди йдуть пішки. Мітингувальники поставили намети і тримають плакати.

У коментарях почали обговорювати перекриття доріг.

«Я взагалі закрив би в'їзд автомобілів з номерами ia в Київ з 08.00 до 20.00 .Під'їхав до міста, запарковался, вийшов, сів в автобус, метро/маршрутку і погнав по своїх справах ...», «А що там за шум на вулиці, Беррімор?», «На Гугл картах там вже вільно», «Перекривати дорогу це неповага до людей! Ідіть перекривайте урядовий квартал, Конча-Заспу.», «от якби поліція таки добиралася до кінцевого спонсора цих перекрывателей, і показово довели б справу до нар, ось тоді б це все закінчилося. А так, дуже відображає ментальність та ставлення більшості українських іншим українською. Як гієни. Перекрити будинок президента вони сцуть, так відразу отримають по шапці.», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що в Києві на Голосіївському проспекті неадекват вразив незвичайної витівкою прямо на дорозі. Чоловік вибіг з авто і розлігся голий на дорозі перед своєю машиною в світлі фар. Він кричав «Андрюха», кличучи когось. Коли приїхала поліція, він оперативно зібрав речі і втік з місця інциденту.

«Неадекватний водій Volkswagen влаштував нефиговый перфоманс: вибіг зі своєї машини, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа». Через пару хвилин, коли побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.», – розповіли в мережі.

Выехать и заехать в Киев со стороны Одесской трассы просто нереально - какие-то митингующие перекрыли все полосы. Ставят палатки. Людям приходится идти пешком к метро. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

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