У Києві затримали грабіжника, який в під'їзді будинку на вулиці Кирилівській напав на 94-річного старого і вкрав у нього всі гроші

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Грабіжник дізнався, що пенсіонер отримує в банку велику суму грошей, після чого вирішив скоїти злочин. Він влаштував стеження за жертвою, прийшов до його дому і напав на беззахисну в під'їзді, висмикнувши з рук своєї жертви сумку, в якій знаходилися 12 000 гривень, мобільний телефон та особисті речі.

За викликом на місце злочину з'їхалася поліція. Підозрюваним виявився 35-річний сумчанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що водій форда збив паркан і влаштував ДТП на парковці в Києві. Авто пом'яло ще два автомобілі, які стояли на парковці.

«Що за п'ятниця без дріфту? Пілот Ford, натхнений переглядом ралійних чемпіонатів, спробував повторити один з елементів керованого заносу на Бажана. Але в підсумку просто залетів на парковку збив паркан і в'їхав в ще два авто. Тепер трохи засмучений», – написали в мережі.

Кияни почали бурхливо обговорювати псевдогонщика в коментарях, відзначаючи його передньопривідне авто, а також розмах, з яким він влаштував шоу.

«Крім надлишкової потужності на передню вісь у цього Focus ST, він ще й зовсім не для дріфту. Добре, що людей не зачепив.», «Я дивлюся на тип Mustang теж гонщик)) на капоті код з ДТА ( Aezakmi - невловимий )», «Коли-то схожий профі татів FJ cruiser поклав на дах біля Блокбастера, пролетівши від мене в парі метрів. Потім приїхав тато і вломил йому п..лей», «Ось це дав кута. Навіть за кольором авто видно, що реальний спорткар, треба людям влаштувати шоу. З нетерпінням чекаємо відео.», «Кен Блок на минималках», – сміються користувачі мережі.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував 94-річного пенсіонера У приміщенні банку зловмисник помітив, як дідусь отримує гроші та вирішив за ним прослідкувати. Опинившись у під’їзді, нападник висмикнув із рук потерпілого сумку та втік. Проте за декілька годин поліцейські його затримали. До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку на вулиці Кирилівській невідомий відібрав у 94-річного місцевого мешканця сумку, в якій знаходились 12 000 гривень, мобільний телефон та особисті речі. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили прикмети зловмисника та розпочали його пошуки: «Ми відпрацювали відео з камер спостереження та дізнались, що нападник стежив за потерпілим з моменту його виходу із приміщення банку і до будинку. Затримали чоловіка на будівництві неподалік від місця вчинення злочину, в нього виявили та вилучили викрадені речі». Підозрюваним виявився 35-річний уродженець Сумської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відділ комунікації поліції Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 18. Februar 2020

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