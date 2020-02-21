У Києві затримали грабіжника, який в під'їзді будинку на вулиці Кирилівській напав на 94-річного старого і вкрав у нього всі гроші
Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Грабіжник дізнався, що пенсіонер отримує в банку велику суму грошей, після чого вирішив скоїти злочин. Він влаштував стеження за жертвою, прийшов до його дому і напав на беззахисну в під'їзді, висмикнувши з рук своєї жертви сумку, в якій знаходилися 12 000 гривень, мобільний телефон та особисті речі.
За викликом на місце злочину з'їхалася поліція. Підозрюваним виявився 35-річний сумчанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження.
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Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що водій форда збив паркан і влаштував ДТП на парковці в Києві. Авто пом'яло ще два автомобілі, які стояли на парковці.
«Що за п'ятниця без дріфту? Пілот Ford, натхнений переглядом ралійних чемпіонатів, спробував повторити один з елементів керованого заносу на Бажана. Але в підсумку просто залетів на парковку збив паркан і в'їхав в ще два авто. Тепер трохи засмучений», – написали в мережі.
Кияни почали бурхливо обговорювати псевдогонщика в коментарях, відзначаючи його передньопривідне авто, а також розмах, з яким він влаштував шоу.
«Крім надлишкової потужності на передню вісь у цього Focus ST, він ще й зовсім не для дріфту. Добре, що людей не зачепив.», «Я дивлюся на тип Mustang теж гонщик)) на капоті код з ДТА ( Aezakmi - невловимий )», «Коли-то схожий профі татів FJ cruiser поклав на дах біля Блокбастера, пролетівши від мене в парі метрів. Потім приїхав тато і вломил йому п..лей», «Ось це дав кута. Навіть за кольором авто видно, що реальний спорткар, треба людям влаштувати шоу. З нетерпінням чекаємо відео.», «Кен Блок на минималках», – сміються користувачі мережі.
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