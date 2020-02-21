В Киеве задержали грабителя, который в подъезде дома на улице Кирилловской напал на 94-летнего старика и украл у него все деньги

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грабитель узнал, что пенсионер получает в банке крупную сумму денег, после чего решил совершить преступление. Он устроил слежку за жертвой, пришел к его дому и напал на беззащитного в подъезде, выдернув из рук своей жертвы сумку, в которой находились 12 000 гривен, мобильный телефон и личные вещи.

По вызову на место преступления съехалась полиция. Подозреваемым оказался 35-летний сумчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что водитель форда сбил забор и устроил ДТП на парковке в Киеве. Авто помяло еще два автомобиля, которые стояли на парковке.

«Что за пятница без дрифта? Пилот Ford, воодушевленный просмотром раллийных чемпионатов, попытался повторить один из элементов управляемого заноса на Бажана. Но в итоге просто залетел на парковку, сбил забор и въехал в ещё два авто. Теперь немного расстроен», – написали в сети.

Киевляне начали бурно обсуждать псевдогонщика в комментариях, отмечая его переднеприводное авто, а также размах, с которым он устроил шоу.

«Помимо избыточной мощности на переднюю ось у этого Focus ST, он ещё и совсем не для дрифта. Хорошо, что людей не задел.», «Я смотрю тип на Mustang тоже гонщик)) на капоте код из ГТА ( Aezakmi - неуловимый )», «Когда-то похожий профи папин FJ cruiser положил на крышу возле Блокбастера, пролетев от меня в паре метров. Потом приехал папа и вломил ему п..лей», «Вот это дал угла. Даже по цвету авто видно, что реальный спорткар, надо людям устроить шоу. С нетерпением ждем видео.», «Кен Блок на минималках», – смеются пользователи сети.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував 94-річного пенсіонера У приміщенні банку зловмисник помітив, як дідусь отримує гроші та вирішив за ним прослідкувати. Опинившись у під’їзді, нападник висмикнув із рук потерпілого сумку та втік. Проте за декілька годин поліцейські його затримали. До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку на вулиці Кирилівській невідомий відібрав у 94-річного місцевого мешканця сумку, в якій знаходились 12 000 гривень, мобільний телефон та особисті речі. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили прикмети зловмисника та розпочали його пошуки: «Ми відпрацювали відео з камер спостереження та дізнались, що нападник стежив за потерпілим з моменту його виходу із приміщення банку і до будинку. Затримали чоловіка на будівництві неподалік від місця вчинення злочину, в нього виявили та вилучили викрадені речі». Підозрюваним виявився 35-річний уродженець Сумської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відділ комунікації поліції Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 18. Februar 2020

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