В Киеве задержали грабителя, который в подъезде дома на улице Кирилловской напал на 94-летнего старика и украл у него все деньги
Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Грабитель узнал, что пенсионер получает в банке крупную сумму денег, после чего решил совершить преступление. Он устроил слежку за жертвой, пришел к его дому и напал на беззащитного в подъезде, выдернув из рук своей жертвы сумку, в которой находились 12 000 гривен, мобильный телефон и личные вещи.
По вызову на место преступления съехалась полиция. Подозреваемым оказался 35-летний сумчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.
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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, что водитель форда сбил забор и устроил ДТП на парковке в Киеве. Авто помяло еще два автомобиля, которые стояли на парковке.
«Что за пятница без дрифта? Пилот Ford, воодушевленный просмотром раллийных чемпионатов, попытался повторить один из элементов управляемого заноса на Бажана. Но в итоге просто залетел на парковку, сбил забор и въехал в ещё два авто. Теперь немного расстроен», – написали в сети.
Киевляне начали бурно обсуждать псевдогонщика в комментариях, отмечая его переднеприводное авто, а также размах, с которым он устроил шоу.
«Помимо избыточной мощности на переднюю ось у этого Focus ST, он ещё и совсем не для дрифта. Хорошо, что людей не задел.», «Я смотрю тип на Mustang тоже гонщик)) на капоте код из ГТА ( Aezakmi - неуловимый )», «Когда-то похожий профи папин FJ cruiser положил на крышу возле Блокбастера, пролетев от меня в паре метров. Потом приехал папа и вломил ему п..лей», «Вот это дал угла. Даже по цвету авто видно, что реальный спорткар, надо людям устроить шоу. С нетерпением ждем видео.», «Кен Блок на минималках», – смеются пользователи сети.
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