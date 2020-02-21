Жінка отримала сильний перелом під час поїздки в поїзді з Києва

60-річна Наталія Манько поверталася додому з Києва нічним поїздом. Під час поїздки верхня полиця, по всій видимості, знялася з гачка, і пасажир впав зверху на жінку. Відео з інтерв'ю постраждалої опублікували в мережі YouTube на каналі "Районка" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

13 лютого, в сім годин вечора, 60-річна Наталія Манько поверталася додому з Києва в Бердянськ нічним поїздом. Жінка розмістилася на своїй нижній полиці, але через 20 хвилин поїздки її голову звалилася верхня полиця на якій у цей момент знаходився пасажир вагою 80 кілограмів. Хлопець разом з полицею переламали Наталії грудний хребет. Також жінка отримала безліч гематом.

«Лікування тривале. Мені це так перебило все. Лікування не менше трьох місяців. Не вставати, не сидіти, нічого», – розповідає постраждала.

Працівники поїзда виписали відповідний документ, з яким постраждала планує звернутися до керівництва Укрзалізниці, в страхову компанію і в суд.

Наталія нарікає на критичний стан вагонів цього поїзда і попереджає громадян про небезпеку, яка може критися під час подорожі поїздами Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в Києві пасажир метро впав на рейки. У середу, 12 лютого, в Києві зупинялася червона гілка столичного метрополітену. Це пов'язано з тим, що на станції «Арсенальній» пасажир впав на рейки. На щастя, він не постраждав.

Також ми писали, що українці влаштували бійку в літаку лоукостера SkyUp Airlines. На борту авіалайнера, який повинен був летіти зі Львова до Києва, відбулася бійка між пасажирами. Літак не міг злетіти з-за того, що одного з пасажирів намагалися зняти з борту з-за того, що він був нібито п'яний.

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