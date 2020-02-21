У Києві діти пропали по дорозі в школу
Двоє вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 пішли в школу вранці 20 лютого і не повернулися. Про це повідомила прес-служба Києва.
Поліцейські відразу ж кинули сили на пошук дітей. Хлопчиків 9 і 11 років розшукали вже через три години.
З'ясувалося, що діти замість занять вирішили провідати родичів у Святошинському районі. Дітей повернули до притулку, де поліцейські провели з ними профілактичну бесіду.
Роздягнена дружина екс-динамівця влаштувала інтимну фотосесію прямо на підлозі: "Безсоромниця!"
Нікітюк спантеличила новим фото з Берліну, на кадрі помітили страшне: «Це атака, очевидно»
Брудний скандал на Нацвідборі "Євробачення", доля Девіда Аксельрода вирішена: "Це останній..."
Головне за ніч: трагедія в родині Зеленського, новий відвід ЗСУ і ляпас Путіну
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого дідуся - Довженко Валентина Івановича. Відомо, що Валентин Іванович зник 19 лютого. Він вийшов з дому і не повернувся.
Дідуся можна дізнатися по синій курточці і темних штанях, також на ньому була норкова шапка.
Родичі відзначають, що він трохи агресивний, так як страждає від психічних розладів.
Якщо ви бачили або знаєте місцезнаходження зниклого - повідомте будь-яку інформацію за телефоном +380974997883 Іван.
Ми раніше писали, що в Києві зникла школярка Потапова Олександра Олександрівна, 14 років. Її бачили востаннє у четвер, 20 лютого. Вона пішла з дому і досі не повернулася. Прес-служба поліції Київської області опублікували фотографію і прикмети Саші.
Прикмети дівчинки: на вигляд зниклої 14-15 років. Зростання дівчинки – 150 см, середньої статури. Темно-русяве довге волосся. Особлива прикмета – Саша носить окуляри.
У день зникнення на дівчинці були яскраво-жовта куртка, сині штани і помаранчева шапка. В чорних черевиках, а за плечима яскраво-фіолетовий рюкзак.
В поліції просять при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олександри телефонувати за номером "102".
Також ми писали, що в Одеській області безвісти зникла дівчинка-підліток 2004 року народження. Вона пішла з дому 7 лютого і до теперішнього часу не повернулася.
Розшукуваної на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена у темно-синю куртку.
Знайшов прохання телефонувати на спецлінію «102».
Як повідомлялося, історія про наркомана-злодієві сколихнула жителів столиці. 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці.
Потерпілий вибіг з громадського транспорту і кинувся за карманником. По дорозі він подзвонив другові, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.
Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в Києві, знищені автомобілі: кадри вогняного ПП
Як повідомляла Politeka, історія по роках: як виглядав Хрещатик 100 років тому, унікальні кадри
Також Politeka писала, що жінка влаштувала переполох в нічному клубі Києва: дійшло до масової евакуації