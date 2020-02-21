У Києві діти пропали по дорозі в школу

Двоє вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 пішли в школу вранці 20 лютого і не повернулися. Про це повідомила прес-служба Києва.

Поліцейські відразу ж кинули сили на пошук дітей. Хлопчиків 9 і 11 років розшукали вже через три години.

З'ясувалося, що діти замість занять вирішили провідати родичів у Святошинському районі. Дітей повернули до притулку, де поліцейські провели з ними профілактичну бесіду.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого дідуся - Довженко Валентина Івановича. Відомо, що Валентин Іванович зник 19 лютого. Він вийшов з дому і не повернувся.

Дідуся можна дізнатися по синій курточці і темних штанях, також на ньому була норкова шапка.

Родичі відзначають, що він трохи агресивний, так як страждає від психічних розладів.

Якщо ви бачили або знаєте місцезнаходження зниклого - повідомте будь-яку інформацію за телефоном +380974997883 Іван.

Ми раніше писали, що в Києві зникла школярка Потапова Олександра Олександрівна, 14 років. Її бачили востаннє у четвер, 20 лютого. Вона пішла з дому і досі не повернулася. Прес-служба поліції Київської області опублікували фотографію і прикмети Саші.

Прикмети дівчинки: на вигляд зниклої 14-15 років. Зростання дівчинки – 150 см, середньої статури. Темно-русяве довге волосся. Особлива прикмета – Саша носить окуляри.

У день зникнення на дівчинці були яскраво-жовта куртка, сині штани і помаранчева шапка. В чорних черевиках, а за плечима яскраво-фіолетовий рюкзак.

В поліції просять при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олександри телефонувати за номером "102".

Також ми писали, що в Одеській області безвісти зникла дівчинка-підліток 2004 року народження. Вона пішла з дому 7 лютого і до теперішнього часу не повернулася.

Розшукуваної на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена у темно-синю куртку.

Знайшов прохання телефонувати на спецлінію «102».

Як повідомлялося, історія про наркомана-злодієві сколихнула жителів столиці. 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці.

Потерпілий вибіг з громадського транспорту і кинувся за карманником. По дорозі він подзвонив другові, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.

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