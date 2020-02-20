На Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння

З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області.

За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.

Рятувальники Бориспільського, Бородянського, Яготинського, Тетіївського, Баришівського та Києво-Святошинського районів 19 лютого неодноразово залучалися до гасіння пожеж.

Пожежі на відкритих територіях можуть спричинити тяжкі наслідки. Наприклад, перекинутися на житлові будинки та поруч розташовані споруди.

Такі пожежі знищують родючий шар ґрунту, а також з-за нього масово гинуть тварини.

Нагадаємо, що вранці в четвер, 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці.

«В маршрутці 535 під час того, як маршрутка рушила, я відчув переривання музики в блютуз навушниках, поліз у кишеню за телефоном, а його немає. Я швидко зупинив маршрутку і вибіг, підозрілий, як на мене, був тільки цей чоловік. Зловивши його, пригрозив, що дам по обличчю, він почав говорити: "малий, тихо, зараз поверну". У підсумку віддає телефон. Після цього він швидко почав тікати у бік вул. Здолбунівській, я за ним», – розповідає киянин.

Після чого потерпілий зателефонував другу, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.

«Поліцію чекали півтори години. Звуть цього покидька Ковтун Владислав Валерійович, 1983 року народження, наркоман, раніше сидів за крадіжку. Ось такий ранок четверга», – поділився чоловік.

В коментарях городяни почали бурхливо обговорювати інцидент і самого Владислава Ковтуна, який, на думку киян, більше схожий на Кощія Безсмертного.

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