На Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння

З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області.

За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.

Рятувальники Бориспільського, Бородянського, Яготинського, Тетіївського, Баришівського та Києво-Святошинського районів 19 лютого неодноразово залучалися до гасіння пожеж.

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Пожежі на відкритих територіях можуть спричинити тяжкі наслідки. Наприклад, перекинутися на житлові будинки та поруч розташовані споруди.

Такі пожежі знищують родючий шар ґрунту, а також з-за нього масово гинуть  тварини.

Нагадаємо, що вранці в четвер, 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці.

«В маршрутці 535 під час того, як маршрутка рушила, я відчув переривання музики в блютуз навушниках, поліз у кишеню за телефоном, а його немає. Я швидко зупинив маршрутку і вибіг, підозрілий, як на мене, був тільки цей чоловік. Зловивши його, пригрозив, що дам по обличчю, він почав говорити: "малий, тихо, зараз поверну". У підсумку віддає телефон. Після цього він швидко почав тікати у бік вул. Здолбунівській, я за ним», – розповідає киянин.

Після чого потерпілий зателефонував другу, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.

«Поліцію чекали півтори години. Звуть цього покидька Ковтун Владислав Валерійович, 1983 року народження, наркоман, раніше сидів за крадіжку. Ось такий ранок четверга», – поділився чоловік.

В коментарях городяни почали бурхливо обговорювати інцидент і самого Владислава Ковтуна, який, на думку киян, більше схожий на Кощія Безсмертного.

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