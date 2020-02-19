Киянка "замінувала" нічний клуб на вулиці Дмитрівській

Про інцидент розповіли в прес-службі київського відділення Нацполиції.

"Зловмисниця по телефону повідомила про закладення вибухівки в приміщенні розважального закладу. Однак під час відпрацювання об'єкта жодних підозрілих предметів або речовин правоохоронці не виявили", – розповіли в поліції.

З клубу було евакуйовано 150 осіб.

Неправдиве повідомлення в поліцію зробила жінка, родом з Києва, 1979 року народження.

Після її затримання йде розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Киянці загрожує до шести років позбавлення волі.

Ми раніше писали про те, що 19 лютого у Дарницькому районі міста Києва трактор в'їхав у маршрутку.

«На Привокзальній трактор «прийшов» у гості до маршрутці # 545. Інформація про постраждалих встановлюється», – повідомили у мережі.

В коментарях кияни почали бурхливо обговорювати інцидент з трактором і маршрутним автобусом.

«Пасажири, напевно, про*рались», «Водила дрібниця вважав, ай не дай бог гривню недодали... Або 'тракторець' закушував», «Трактор явно ж не перевищив швидкість.... Або водала трактора заснув.... Або водій маршрутки різко здав назад....», «Хотів ущипнути за попу, але щось пішло не так», «А не*іг було різко гальмувати!», «А як так можна.», – написали в мережі.

На опублікованому кадрі видно, як трактор буквально зім'яв зад автобуса, чому випало заднє вікно. Пасажирів всередині салону на фото немає.

Як ми раніше повідомляли, у Києві розгорівся скандал через водіїв громадського транспорту, справляющих нужду прямо на свої автобуси. Сумна ситуація зі столичними автобусами привернула увагу громадськості після того, як в мережі з'явилися відповідні фотографії. На фотографіях можна побачити, як двоє чоловіків, судячи з усього – водій і кондуктор, справляють нужду прямо на автобус.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, водіїв автобусів у Києві застукали за непристойним заняттям, скандальні фото

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