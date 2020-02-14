В одній зі шкіл Києва спалахнула мовний скандал

Дітям обіцяли викладання українською мовою, а вчитель інформатики вирішив, що дітям корисно вчити інформатику російською мовою. Про це у соцмережі написала виконавчий директор благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.

На занятті в школі робототехніки та програмування навчав дітей термінів російською мовою. За словами Кошкіної, в школі такий інцидент пояснили тим, що учні не зрозуміють технічну термінологію українською на практиці, де всі говорять російською мовою.

«Програмування не можна викладати українською, тому що це неорганічно», – відповіла адміністрація школи.

Обурені батьки відзначили, що всі технічні терміни йдуть з англійської мови, а не з російської і попросили шкільних вчителів не ганьбитися.

Батьки написали на сторінку школи в Facebook. Згодом у школі визнали помилку.

Також батьки почали спілкуватися в коментарях між собою і обурюватися з приводу недбалого вчителя.

Нагадаємо, що у Києві водія маршрутного автобуса №507, який перевозить пасажирів за маршрутом: Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України, звинуватили в неприємному інциденті з дитиною. Водій під час автоматичного закриття дверей прищемив руку семирічної дівчинки, після чого продовжив рух.

"Водій закрив двері, не дочекавшись виходу дитини з маршрутки!!! Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, а я ледь не розбила йому вікно..." – поділилася жінка.

«Сам водій пояснює, що ззаду їхав трамвай, тому йому потрібно було їхати швидше (він же не встигне пасажирів раніше трамвая забрати на наступній зупинці!!!). Ми виходили швидко, дитині вже 7 років... не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи...нічого не загороджувало огляд водієві!!!», – також заявила вона.

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