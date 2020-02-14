Учителя считают, что преподавание информатики для детей на украинском "неорганично"

В одной из школ Киева вспыхнул языковой скандал

Детям обещали преподавание на украинском языке, а учитель информатики решил, что детям полезнее учить информатику на русском языке. Об этом в соцсети написала исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина.

На занятии в школе роботехники и программирования учил детей терминам на русском языке. По словам Кошкиной, в школе такой инцидент объяснили тем, что ученики не поймут техническую терминологию на украинском на практике, где все говорят на русском языке.

«Программирование нельзя преподавать на украинском, потому что это неорганично», – ответила администрация школы.

Возмущенные родители отметили, что все технические термины идут с английского языка, а не с русского и попросили школьных учителей не позориться.

Родители написали на страницу школы в Facebook. Впоследствии в школе признали ошибку.

Также родители начали общаться в комментариях между собой и возмущаться по поводу нерадивого учителя.

Напомним, что в Киеве водителя маршрутного автобуса №507, который перевозит пассажиров по маршруту: Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, обвинили в неприятном инциденте с ребенком. Водитель во время автоматического закрытия двери прищемил руку семилетней девочки, после чего продолжил движение.

"Водитель закрыл двери, не дождавшись выхода ребенка из маршрутки!!! Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, а я чуть не разбила ему окно..." – поделилась женщина.

«Сам водитель объясняет, что сзади ехал трамвай, поэтому ему нужно было быстрее ехать (он же не успеет пассажиров раньше трамвая забрать на следующей остановке!!!). Мы выходили быстро, ребенку уже 7 лет... не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели...ничего не загораживало обзор водителю!!!», – также заявила она.

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