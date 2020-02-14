Охоронець все бачив, але навіть оком не повів, щоб допомогти

З власником авто стався неприємний інцидент на парковці в Києві

Чоловік розповів про інцидент, який трапився з ним на платній парковці в Києві днями, 14 лютого. Відповідний пост з'явився в паблике «Київ Оперативний» в Facebook, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А . 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.

«Після побаченого, підійшов до вартового паркування за поясненнями, на що отримав відповідь - водій BMW X5 зірвав мої номерні знаки, аргументуючи це тим, що я неправильно припаркувався (хоча я паркувався на місце вказане паркувальником)», – заявив в мережі потерпілий.

Він додав, що викликав поліцію, яка намагалася зв'язатися з власником автомобіля, після чого прийняла заяву і поїхала. Після цього, заявив у поліцію, в свою чергу, залишив свій номер охоронцеві паркування, щоб поспілкуватися з вандалом.

«Коли ця розмова відбулася, у своє виправдання водій БМВ, сказав, що займається мотоспортом і там подібне вважається нормою. Найбільше мене обурила реакція охоронця паркування – реакція просто відсутня...», – додав він.

У коментарях користувачі почали роздавати поради потерпілому, а також жартувати над ним.

«Охоронець усегда клацає семки, дивиться в монітор і дає поради постраждалим», «Треба було йому номери зірвати , ну якщо це норма.», «Байкер На БМВ? Добре, що хоч не бив монтуванням», «У мотоспорті на спортивних мотоциклах номер не вішають і зривати відповідно нічого», «Ну ваші дії, як законослухняного громадянина ми побачили... А дії, як чоловіки?», «Повырывай йому ніпеля пасатижами», «Став на парковку, говорили вони», «За такою логікою треба було вдарити власника bmw битою по голові, і аргументувати тим, що займаєшся бейсболом», – сміються в мережі.

12.02.2020 припарковал свой автомобиль на платной парковке, что по адресу О. Пчілки, 3А . 13.02.2020 утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков. После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель #BMW #X5 с номерным знаком #AA5828TO сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком). На место проишествия прибыла полиция, пыталась связаться с владельцем автомобиля, после чего приняла заявление и уехала. Я оставил свой номер охраннику парковки, чтобы пообщаться с вандалом. Когда этот разговор состоялся, в своё оправдание водитель БМВ сказал, что занимается мотоспортом и там подобное считается нормой. Больше всего меня возмутила реакция охранника парковки - реакция попросту отсутствовала... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 14. Februar 2020

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