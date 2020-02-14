Таксі під будинком кияни закидали сміттям

У столиці водій служби таксі Bolt не за правилами припаркувався біля одного з під'їздів, заблокувавши прохід до будинку мешканцям. Інформація про це з'явилася на Telegram-каналі «Київ Зараз», пише Politeka.net.

У відповідь на хамство кияни закидали його авто різним сміттям.

«Таксист служби Bolt припаркував свій автомобіль просто біля входу в під'їзд. Мешканці такий жест не оцінили», — поділилися очевидці.

Також ми раніше писали, що на лівобережному житловому масиві Києва, на Осокорках, утворилася грандіозна звалище сміття. Карди экобедствия опублікував Володимир Кулик в Facebook.

«Трохи про звалищах», – підписав киянин опубліковані фото.

Місцеві жителі влаштували смітник прямо серед дерев, заваливши територію побутовим сміттям. Забруднення також виявили на території біля озера Тягле у Дарницькому районі.

Користувачі мережі почали обурюватися в коментарях через побаченого безпорядка.

«Люди продукують сміття із запаморочливою швидкістю. Просто покладаючись на рівень культури окремих особистостей, ми маємо те, що одні везуть відходи в спеціальні санкціоновані місця, а інші - туди, де ближче - хоч собі під ноги. Якщо таких не "бити по руках", свинство буде тільки збільшуватися. Потрібен відповідний закон і ефективна робота органів.», – киянка запропонувала спосіб боротьби з «мусоропродуцирующими» людьми.

Нагадаємо, що житель столиці помер у черзі в поліклініку, так як ні один лікар не зміг його врятувати. Інцидент стався вранці 13 лютого в центральній поліклініці Голосіївського району Києва. У черзі на прийом до лікаря стало погано 40-річному чоловікові. У всій поліклініці ніхто не зміг надати першу долікарську допомогу нещасному, а в аптеку за ліками бігали інші пацієнти з черги – навіть цього не виявилось в медиків.

"Через хвилину він синіє. На весь поверх, де, до речі, сидять кардіологи, не знайшлося жодного лікаря, який би міг надати першу допомогу. Не знайшлося і в усьому 11-поверховому будинку. Нікого. За ліками першої допомоги в аптеку бігали люди з черги. Швидку чекали 30 хвилин", - розповіла очевидиця.

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Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.