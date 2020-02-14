Такси под домом киевляне забросали мусором
В столице водитель службы такси Bolt не по правилам припарковался возле одного из подъездов, заблокировав проход к дому жильцам. Информация об этом появилась на Telegram-канале «Kиев Сейчас», пишет Politeka.net.
В ответ на хамство киевляне забросали его авто различным мусором.
«Таксист службы Bolt припарковал свой автомобиль просто у входа подъезд. Жильцы такой жест не оценили», — поделились очевидцы.
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Также мы ранее писали, что на левобережном жилом масиве Киева, на Осокорках, образовалась грандиозная свалка мусора. Карды экобедствия опубликовал Владимир Кулик в Facebook.
«Немного о свалках», – подписал киевлянин опубликованные фото.
Местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором. Загрязнение также обнаружили на территории у озера Тягле в Дарницком районе.
Пользователи сети начали возмущаться в комментариях из-за увиденного безпорядка.
«Люди продуцируют мусор с умопомрачительной скоростью. Просто полагаясь на уровень культуры отдельных личностей, мы имеем то, что одни везут отходы в специальные санкционированные места, а другие - туда, где ближе - хоть себе под ноги. Если таких не "бить по рукам", свинство будет только шириться. Нужен соответствующий закон и эффективная работа органов.», – киевлянка предложила способ борьбы с «мусоропродуцирующими» людьми.
Напомним, что житель столицы умер в очереди в поликлинику, так как ни один врач не смог его спасти. Инцидент произошел утром 13 февраля в центральной поликлинике Голосеевского района Киева. В очереди на прием к врачу стало плохо 40-летнему мужчине. Во всей поликлинике никто не смог оказать первую доврачебную помощь несчастному, а в аптеку за лекарствами бегали другие пациенты из очереди – даже этого не оказалось у медиков.
"Через минуту он синеет. На весь этаж, где, кстати, сидят кардиологи, не нашлось ни одного врача, который бы мог оказать первую помощь. Не нашлось и во всем 11-этажном доме. Никого. За лекарствами первой помощи в аптеку бегали люди из очереди. Скорую ждали 30 минут", - рассказала очевидица.
Напомним, "Климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать..."
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.