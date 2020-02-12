Популярне київське озеро скоро стане непридатне для життя риб

На озері Луговому, в частині, яка найближча до шляхопроводу, стоїть велика густа пляма із суміші мазуту й солярки.

Озеро розташоване на правому березі Дніпра на захід від 6-го мікрорайону житлового масиву Оболоньː на захід від вулиці Богатирської, на північ від вулиці Лугова і південніше вулиці Полярна. Воно має другу назву – Опечень. Також відомо, що в нього надходять ґрунтові й дощові води, а система озер несе їх у Дніпро.

Скиди в озеро пально-мастильних матеріалів можуть винищити всю екосистему озер та Дніпра. Ще з літа прокуратура Оболонського району веде кримінальне провадження за фактом його забруднення.

Також ми писали, що за невеликий проміжок часу бобри знищили близько двадцяти дерев в історичному парку Кагарлик. Бобри облюбували озеро та дерева навколо нього в історичному парку Трощинського в місті Кагарлик Київської області. Місцеві скаржаться на бобрів, адже це завдає шкоди історичному парку.

«Варвари. Знищують все, що навколо лежить», – каже відвідувачка парку.

Експерти допускають, що шкідники перекочували на озеро в парку з сусідської річки Росава.

Вони вже встигли знищити два десятки дерев, серед яких - верби і дуби.

За кілька днів тварини повалили дуб, який радував око місцевим понад півстоліття. Зараз навколо озера валяються дерева і гілки, і ні одного стоячого дерева немає.

Дерево діаметром 20 см бобри зрізають за одну добу.

Так, на озері зараз проживає ціла сім'я бобрів – 8 особин. В озері, пояснює директор парку, дуже чиста вода, і, очевидно, бобрам це припало до душі.

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