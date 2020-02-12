Популярное киевское озеро скоро станет непригодно для жизни рыб
На озере Луговом, в части, которая ближе к путепроводу, стоит большое густое пятно из смеси мазута и солярки.
Озеро расположено на правом берегу Днепра на запад от 6-го микрорайона жилого массива Оболоньː на запад от улицы Богатырской, к северу от улицы Луговая и южнее улицы Полярная. Оно имеет второе название – Опечень. Также известно, что в него поступают грунтовые и дождевые воды, а система озер несет их в Днепр.
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Сбросы в озеро горюче-смазочных материалов могут истребить всю экосистему озер и Днепра. Еще с лета прокуратура Оболонского района ведет уголовное производство по факту его загрязнения.
Также мы писали, что за небольшой промежуток времени бобры уничтожили около двадцати деревьев в историческом парке Кагарлык. Бобры облюбовали озеро и деревья вокруг него в историческом парке Трощинского в городе Кагарлык Киевской области. Местные жалуются на бобров, ведь это наносит ущерб историческому парку.
«Варвары. Уничтожают все, что вокруг лежит», – говорит посетительница парка.
Эксперты допускают, что вредители перекочевали на озеро в парке с соседской реки Росава.
Они уже успели уничтожить два десятка деревьев, среди которых - ивы и дубы.
За несколько дней животные повалили дуб, который радовал глаз местным более полувека. Сейчас вокруг валяются деревья и ветки, и ни одного стоящего дерева нет.
Дерево диаметром 20 см бобры срезают за одни сутки.
Так, на озере сейчас проживает целая семья бобров – 8 особей. В озере, объясняет директор парка, очень чистая вода, и, очевидно, бобрам это пришлось по душе.
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