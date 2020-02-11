У Києві не ходитимуть трамваї вночі

В ніч з 11 на 12 лютого трамваї не ходитимуть на Троєщину. Вводиться скорочений режим роботи трамваїв №28, 33. Повідомляється, що пов'язано з ремонтом контактної мережі по вул. Миропольської. Інформацію про це передали в КП "Київпастранс".

Останнє відправлення трамваїв за вказаними номерами будуть в такий час:

Трамвай №28:

від вул. Милославська - в 23:42, 23:53;

від ст. м "Лісова" – у 22:53, 23:04.

Трамвай №33:

від вул. С. Лифаря - в 23:47, 00:02;

від вул. Павла Усенка: 23:08, 23:22.

Нагадаємо, що швидкісні трамваї не ходять в бік вулиці Старовокзальної. У вівторок, 11 лютого, зупинилися трамваї на швидкісній лінії. Люди змушені йти пішки по тротуару з двох сторін дороги.

Так, на Вацлава Гавела зупинився рух трамваїв №1 та №3 у бік центру.

Близько 11 години ранку надійшло повідомлення, що рух відновлено.

Також ми писали, що ввечері 10 лютого в столиці чоловік у медичній масці пограбував відділення пошти. Подія сталася ввечері 10 лютого на проспекті Григоренка. Невідомий чоловік у медичній масці, з пістолетом в руках увірвався у поштове відділення. Погрожуючи зброєю, чоловік змусив касирів віддати йому гроші з каси на суму близько 2-х тисяч гривень.

Грабіжник з награбованим стрімко зник з місця злочину.

Нагадаємо, що вчора, 10 лютого в селищі був пожежа в двоповерховому будинку, а ввечері згорів ще один житловий будинок в тому ж селищі. Два будинки горіли у селищі Немішаєво. Про пожежу у приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Ворошилова пожежникам повідомили 10 лютого близько двох годин дня. За вказаною адресою направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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