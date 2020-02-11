Ввечері 10 лютого у столиці чоловік у медичній масці пограбував відділення пошти

Про це написала прес-служба правоохоронних органів столиці.

Подія сталася ввечері 10 лютого на проспекті Григоренка у Києві. Невідомий чоловік у медичній масці з пістолетом в руках увірвався до поштового відділення. Погрожуючи зброєю чоловік змусив касирів віддати йому гроші з каси на суму близько 2-х тисяч гривень.

Грабіжник з награбованим стрімко зник з місця злочину.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, що так, вчора, 10 лютого в селищі був пожежа в двоповерховому будинку, а ввечері згорів ще один житловий будинок в тому ж селищі. Два будинки горіли у селищі Немішаєво. Про пожежу у приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Ворошилова пожежникам повідомили 10 лютого близько двох годин дня. За вказаною адресою направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Займання почалося в прибудові до житлового будинку, після чого вогонь перекинувся на будинок. В результаті пожежі вогнем знищено прибудову до будинку на площі 8 м2, всі речі і майно, яке було всередині, а також пошкоджено перекриття житлового будинку на загальній площі 4 м2.

Після гасіння цього будинку, пожежним відразу ж надійшов дзвінок про новий пожежу за адресою: вул. Біохімічна. Для ліквідації пожежі довелося залучити дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Загоряння не встигло розійтися на велику площу, тому вогонь знищив лише невелику ділянку перекриття на стелі загальною площею 4 м2.

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«Зловмисник поїв постраждалих сильнодіючими препаратами, після чого вони втрачали не тільки свідомість, але і цінні речі. У результаті двоє чоловіків перебувають у лікарні, третій - помер. Фігурантові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповіли в поліції.

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