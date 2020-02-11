Швидкісні трамваї не ходять в бік вулиці Старовокзальної

У вівторок, 11 лютого, знову зупинилися трамваї на швидкісній лінії. Люди змушені йти пішки по тротуару з двох сторін дороги. Про це повідомляє Telegram-канал "Київські новини", публікуючи кадри йдуть по двох сторонах дороги натовпів людей.

"На Вацлава Гавела зупинився рух трамваїв №1 та №3 у бік центру", – повідомили очевидці.

Зазначимо, що причина НП з трамваями поки невідома, "Київпастранс" не коментує подію в столиці.

Нагадаємо, що у київського трамвая під час руху відлетіли колеса. На перетині вулиць Сабурова та Закревського ремонтній бригаді довелося довгий час попотіти над одним з трамваїв, через що рух транспорту було призупинено.

Внаслідок цього інші трамваї не можуть проїхати далі, а тому пасажирам доводилося користуватися іншим видом транспорту.

Нещодавно ми писали, що в Києві була виявлена небезпечна для пасажирів трамвайна зупинка.

Кінцева зупинка трамваїв №№ 15 і 18 на вулиці Старовокзальній не пристосована для безпечної посадки і висадки. Санітарний стан зупинки незадовільний.

Також повідомлялося, що 30 січня в Покровському районі Кривого Рогу вагон швидкісного трамвая зійшов з рейок, із-за чого на час перекрили рух. Повідомляється, що трамвай зійшов з рейок недалеко від трамвайної зупинки «Площа Праці».

Також самі пасажири стверджують, що зі станції «Электрозаводская» трамваї випустили на лінію, але рух перекрито. Дніпрянам довелося чекати рішення проблеми в тунелі. Рух трамваїв до 12 години дня ще не відновлено. У мережі почалося бурхливе обговорення інциденту.

Нагадаємо, що раніше українці влаштували бійку в літаку лоукостера SkyUp Airlines. На борту авіалайнера, який повинен був летіти зі Львова до Києва, відбулася бійка між пасажирами. Літак не міг злетіти з-за того, що одного з пасажирів намагалися зняти з борту з-за того, що він був нібито п'яний.

Пасажир пручався. На «винуватця» простою накинулися українці, коли той впав на сидіння. Вони побили його кулаками і вибили кілька зубів. У чоловіка видно кров на обличчі.

Після цього охорона вивела "буйного" пасажира з літака. Через події виліт літака був затриманий.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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