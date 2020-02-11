Скоростные трамваи в Киеве не ходят в сторону улицы Старовокзальной

Во вторник, 11 февраля, снова остановились трамваи на скоростной линии. Люди вынуждены идти пешком по тротуару с двух сторон дороги. Об этом сообщает Telegram-канал "Киевские новости", публикуя кадры идущих по двум сторонам дороги толп людей.

"На Вацлава Гавела остановилось движение трамваев №1 и №3 в сторону центра", – сообщили очевидцы.

Отметим, что причина ЧП с трамваями пока неизвестна, "Киевпастранс" не комментирует произошедшее в столице.

Напомним, что у киевского трамвая во время движения отлетели колеса. На пересечении улиц Сабурова и Закревского ремонтной бригаде пришлось долгое время попотеть над одним из трамваев, из-за чего движение транспорта было приостановлено.

Вследствие этого другие трамваи не могут проехать дальше, а потому пассажирам приходилось пользоваться другим видом транспорта.

Недавно мы писали, что в Киеве была обнаружена опасная для пассажиров трамвайная остановка.

Конечная остановка трамваев №№ 15 и 18 на улице Старовокзальной не приспособлена для безопасной посадки и высадки. Санитарное состояние остановки неудовлетворительное.

Также сообщалось, что 30 января в Покровском районе Кривого Рога вагон скоростного трамвая сошел с рельсов, из-за чего на время перекрыли движение. Сообщается, что трамвай сошел с рельсов недалеко от трамвайной остановки «Площадь Труда».

Также сами пассажиры утверждают, что со станции «Электрозаводская» трамваи выпустили на линию, но движение перекрыто. Днепрянам пришлось дожидаться решения проблемы в туннеле. Движение трамваев к 12 часам дня еще не восстановлено. В сети началось бурное обсуждение инцидента.

Напомним, что ранее украинцы устроили драку в самолете лоукостера SkyUp Airlines. На борту авиалайнера, который должен был лететь из Львова в Киев, состоялась драка между пассажирами. Самолет не мог взлететь из-за того, что одного из пассажиров пытались снять с борта из-за того, что он был якобы пьян.

Пассажир сопротивлялся. На «виновника» простоя набросились украинцы, когда тот упал на сидение. Они избили его кулаками и выбили несколько зубов. У мужчины видна кровь на лице.

После этого охрана вывела "буйного" пассажира с самолета. Из-за произошедшего вылет самолета был задержан.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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