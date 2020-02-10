Евакуйованих українців з китайської провінції Хубей, яка знаходиться в епіцентрі поширення епідемії коронавірусу, відправлять на карантин на два тижні в санаторій під Києвом

Про це на брифінгу повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Наразі Міністерством охорони здоров’я запропоновано дві локації, які опрацьовуються. Це не заклади охорони здоров’я, це заклади санаторно-курортного типу. І після того, як буде вивчено можливість переоблаштування цих закладів під тимчасовий обсерваторій, буде визначено фінальну локацію», — говорить Ігор Кузін.

Зазначається, що санаторії розташовуються на території Київської області.

Кузін зазначив, що є пропозиція розміщення евакуйованих українців в установі Міністерства оборони.

Цікаво, що всі українці, які вирішили покинути Китай, погодилися пройти 14-денний карантин.

Нагадаємо, що у Києві студенту Національного авіаційного університету з Китаю раптово стало погано.

«Ой-ой-ой, прямо зараз у НАУ студенту з Китаю стало погано і він втратив свідомість. На місце терміново направлені лікарі, а інших студентів по трохи виводять з цього поверху. Навряд чи це воно, але краще перестрахуватися», – повідомили у мережі.

У мережі українці почали обговорювати жахливий інцидент.

«Це ж корпус 8, 16 поверхів. Там будівля евакуювати треба, а не поверх... На кораблі в Японії він зараза поширилася швидко з 10 на 160 осіб.», «Спалити прямо відразу всі будівлі», «Так, є такий випадок... Нікого на 11-й поверх не пускають...», «Ви нам напишіть що лікарі сказали з цього китайцеві», «не потрібно робити паніку, іноземним студентам після канікул часто стає погано, акліматизацію ще ніхто не скасовував, вони часто по 2-3 місяці на лікарняних, якщо додому їздили», «яких лікарняних? ви включали телевізор? до 7 лютого вони сюди спокійно летіли літаками МАУ!», «Не літали. Це чартери вивозили наших туристів з Хайнаня.», «У вас є білі простирадла?», «студентів по трохи виводять з цього поверху - а сенс? якщо це nCoV, то інкубаційний період два тижні», «Ну ось і усе. Коронавірус)))) Але це не точно», «От мені просто цікаво, якщо це ВОНО, то куди студентів і викладачів виводять? На вулицю? По домівках? Іііі?!», – почали панікувати кияни.

Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV у світі Ігор Кузін, в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Montag, 10. Februar 2020

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