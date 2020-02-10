Эвакуированных украинцев из китайской провинции Хубэй, которая находится в эпицентре распространения эпидемии коронавирус, отправят на карантин на две недели в санаторий под Киевом

Об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья’я Украины Игорь Кузин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В настоящее время Министерством здравоохранения предложено две локации, которые прорабатываются. Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. И после того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временный обсерваторий, будет определено финальную локацию», — говорит Игорь Кузин.

Отмечается, что санатории располагаются на территории Киевской области.

Кузин отметил, что есть предложение размещения эвакуированных украинцев в учреждении Министерства обороны.

Интересно, что все украинцы, которые решили покинуть Китай, согласились пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что в Киеве студенту Национального авиационного университета из Китая внезапно стало плохо.

«Ой-ой-ой, прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо и он потерял сознание. На место срочно направлены врачи, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться», – сообщили в сети.

В сети украинцы начали обсуждать ужасный инцидент.

«Это же корпус 8, 16 этажей. Там здание эвакуировать надо, а не этаж... На корабле в Японии он зараза распространилась быстро с 10 на 160 человек.», «Сжечь прямо сразу все здания», «Да, есть такой случай... Никого на 11-й этаж не пускают...», «Вы нам напишите что врачи сказали по этому китайцу», «не нужно делать панику, иностранным студентам после каникул часто становится плохо, акклиматизацию еще никто не отменял, они часто по 2-3 месяца на больничных, если домой ездили», «каких больничных? вы включали телевизор? к 7 февраля они сюда спокойно летели самолетами МАУ!», «Не летали. Это чартеры вывозили наших туристов с Хайнаня.», «У вас есть белые простыни?», «студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа - а смысл? если это nCoV, то инкубационный период две недели», «Ну вот и все. Коронавирус)))) Но это не точно», «Вот мне просто интересно, если это ОНО, то куда студентов и преподавателей выводят? На улицу? По домам? Ииии?!», – начали паниковать киевляне.

Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV у світі Ігор Кузін, в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Montag, 10. Februar 2020

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