У Києві розгорівся гучний скандал-за "золотих" ліхтарів в Маріїнському парку

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook архітектор Дарина Недозим, повідомляє Politeka.net.

«Отже, нові "іспанські" ліхтарі в Маріїнському. Чому "іспанські" в дужках? Тому що вони китайські від п'ят до маківки і ось пруф – дивіться скріни і коменти до них. Найбільш допитливі зможуть порахувати ціну в зборі. Якщо навіть взяти максимально зазначену, то виходить: декоративний низ опори 100 $ + стовп 780 $ = 880 $ (= 21560грн) і світильник 100 $ (= 2450 грн). Відповідно, за 45 109 грн за опору і по 13 349 грн за світильник», – розповіла архітектор в мережі.

Також вона пояснила, чому світильники можуть називатися іспанськими:

«"Іспанські" вони тому, що на сайті китайського виробника вони називаються "Іспанський стиль". Хоча, швидше за все, постачальник якісь папірці собі намалював на все це щастя, але привід вимагати експертизи та розслідування точно є».

Архітектор знайшла на китайському сайті такі ж ліхтарі, як і замовляв підрядник, за ціною вдвічі нижчою від заявленої київським підприємством. Скріни з сайту вона опублікувала під постом. У той же час зазначається, що єдиним конкурентом на конкурсі був продавець електрообладнання ТОВ "Геліон-Електро" з Харкова, і ціну ніхто не знижував.

В коментарях кияни обурилися з-за такого обману.

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«Молода людина, у вас все добре? У вас все нормально? А що ви тут, одягніться нормально! Громадське місце, люди ж дивляться. Я так розумію, що люди там вже викликають когось. Одягніть штани і ходіть нормально, це громадське місце», – зазначив очевидець, який зняв чоловіка на камеру

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