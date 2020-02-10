В Киеве разгорелся громкий скандал из-за "золотых" фонарей в Мариинском парке

Об этом сообщила на своей странице в Facebook архитектор Дарина Недозим, сообщает Politeka.net.

«Итак, новые "испанские" фонари в Мариинском. Почему "испанские" в скобках? Потому что они китайские от пяточек до макушки и вот пруф – смотрите скрины и комменты к ним. Наиболее любознательные смогут посчитать цену в сборе. Если даже взять максимально указанную, то получается: декоративный низ опоры 100 $ + столб 780 $ = 880 $ (= 21560грн) и светильник 100 $ (= 2450 грн). Соответственно, по 45 109 грн за сопротивления и по 13 349 грн за светильник», – рассказала архитектор в сети.

Также она объяснила, почему могут светильники называться испанскими:

«"Испанские" они потому, что на сайте китайского производителя они називаються "Испанский стиль". Хотя, скорее всего, поставщик какие-то бумажки себе нарисовал на все это счастье, но повод требовать экспертизы и расследования точно есть».

Архитектор нашла на китайском сайте такие же фонари, как и заказывал подрядчик, по цене вдвое ниже заявленной киевским предприятием. Скрины с сайта она опубликовала под постом. В то же время отмечается, что единственным конкурентом на конкурсе был продавец электрооборудования ООО "Гелион-Электро" из Харькова, и цену никто не снижал.

В комментариях киевляне возмутились из-за такого обмана.

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«Молодой человек, у вас все хорошо? У вас все нормально? А что вы здесь, оденьтесь нормально! Общественное место, люди ж смотрят. Я так понимаю, что люди там уже вызывают кого-то. Оденьте штаны и ходите нормально, это общественное место», – отметил очевидец, который снял мужчину на камеру

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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