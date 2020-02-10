Українці влаштували бійку в літаку лоукостера SkyUp Airlines

На борту авіалайнера, який повинен був летіти зі Львова до Києва, відбулася бійка між пасажирами. Відео відбувається розмістив ресурс Актуальна Правда в мережі YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Літак не міг злетіти з-за того, що одного з пасажирів намагалися зняти з борту з-за того, що він був нібито п'яний.

Пасажир пручався. На «винуватця» простою накинулися українці, коли той впав на сидіння. Вони побили його кулаками і вибили кілька зубів. У чоловіка видно кров на обличчі.

Після цього охорона вивела "буйного" пасажира з літака. Через події виліт літака був затриманий.

У мережі обговорюють інцидент у літаку.

«Для мордобою причин не було, але ситуація типова в усьому світі. Якщо він напився перед польотом, то невідомо, де він шукав вихід на перекур», «Якщо потрібно було вивести пасажира з літака, то це має робити виключно поліція! Пасажир сидів, нікого не чіпав. Тому, ці удари кулаками і вибиті зуби – справжній кримінал! Тепер поліція має порушити кримінальну справу і віддати під суд цього злочинця, який напав на пасажира! За таке світить приблизно 5 років!», «Тверезий б не влаштував дебош. Гидко дивитися на п'яне бидло, яке нормальним людям не дає спокійно робити свої справи. Треба на посадці п'яних просто не пропускати, ні затримок не буде і нерви пілотів і пасажирів ніхто псувати не буде. Я на Трансаеро бачив таких 3х росіян, які пили і навіть закурили в літаку... Нічого, в Тайланді поїхали дивитися пам'ятки місцевої в'язниці замість відпочинку.», – написали в мережі.

Також у коментарях відзначився і очевидець подій в літаку. Він розповів, як все було насправді:

«Я летів тим літаком! На жаль, це відео ні про що не говорить! П'яних чуваків було 3 - виконували ще з реєстрації. Вони сіли біля аварійних виходів, а стюардеси їх слізно не раз просили пересісти на інші місця (не біля аварів.виходів, так як за правилами безпеки, якщо сидить нетверезий біля аварійних виходів, літак не можна піднімати в повітря). Метушня тривала дуже довго, і потім вже прості пасажири (як і я) стали на бік стюардес, і просили пересісти, а ті всіх просто посилали в пішу подорож! І провокували на бійку саме ці п'яні чуваки! А на відео результат того, що вони там виконували! До речі, двох інших на відео начебто не помітив. І до речі так, охорона аеропорту, яка зайшла, ні**ра не могла з ними зробити - тупо імпотенти, на жаль...».

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