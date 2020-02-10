Дрібним злодіям загрожує 6 років позбавлення волі за крадіжку одного телефону
Двоє невідомих напали на киянку біля її будинку на вулиці Волкова на Лісовому та відібрали мобільний телефон. Про це повідомили в ГУ Нацполици Києва, повідомляє Politeka.net.
Встановлено, що біля під'їзду багатоповерхівки до місцевої мешканки підійшли чоловік з жінкою і зажадали віддати все цінне, що у неї є з собою. Після чого забрали у неї мобільний телефон і зникли.
Прикмети нападників жінка передала поліції, завдяки чому зловмисників вдалося затримати майже рдом місця вчинення злочину. У них вилучили вкрадений гаджет.
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Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (грабіж) ККУ. За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Києві помітили чоловіка без штанів.
«Молода людина, у вас все добре? У вас все нормально? А що ви тут, одягніться нормально! Громадське місце, люди ж дивляться. Я так розумію, що люди там вже викликають когось. Одягніть штани і ходіть нормально, це громадське місце», – зазначив очевидець, який зняв чоловіка на камеру.
«Ви капітан якого відділу? Я капітан оперотдела», – заявив у відповідь чоловік без штанів.
У коментарях під відео користувачі мережі сміються з горе-модника.
«Корабель потонув, а Капітан залишився на плаву», Є Капітан Америка, а це типу - Капітан Троєщина», «Ще один сталкер, видно хороший артефакт відкопав на клумбі...», «Містер малої», «Це капітан стільки переляку наклав у штани?», «Його не Славою величають, який Район ,звідки морячок.?», «Це мода така у нього», «йому на всіх і на все пох... - у нього довідка. він всіх сусідів вже порядно за..бал.», «Якийсь репер застряг у 90», «Капітан очевидність», «Капітан далекого плавання», «Під прикриттям», «Коли не пройшов відбір на Євробачення», «Це гребінь опер відділу», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.
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