Київ стоїть через нескінченні затори

В столиці України утворилися затори, які не дають можливості швидко дібратися містянам до точки призначення. Гугл-мапи показали, на які дороги краще не звертати.

На Правому березі Дніпра затори утворилися на вулиці Кирилівській і Набережно-Луговій. Також є проблеми з проїздом на Білоруській і Студентській.

На Оболоні затори утворилися на вулиці Богатирській і Північній. Також ускладнено рух на проспекті Героїв Сталінграда й Оболонському проспекті.

Лівий берег

На Троєщині прийдеться стояти у заторі на вулиці Оноре де Бальзака та Миколаєва. Також важко проїхати по проспекту Маяковського.

Зазначимо, що мости через Дніпро вільні.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували на камеру "вогненний тролейбус", який їхав по вулиці. Інцидент стався на житловому масиві Відрадний. В мережі почали бурхливо обговорювати побачене.

«То Кіану Рівз з Сандрою Буллок знімаються в рімейку фільму "Швидкість". Інфа 100%.», «Наче примарний гонщик пересів з мотоцикла за кермо», «Цей поїзд у вогні,І нам не на що більше тиснути. Цей поїзд у вогні, І нам нікуди більше бігти.», «ну так це ж - «Кращому транспорту в Києві бути»! Є поїздка з вітерцем, а це з вогником)», «включив пічку на максимум», «Судячи з одягу водія схоже на зйомку фільму або т. п.», «А те, що він горить, автора не бентежить», «А те, що він горить??? на відрадному це норма?», «Не вистачає музичного супроводу AC/DC highway to hell», «Закрийте вікно, дме.», – сміються в мережі.

Зазначимо, що на відео – монтаж, який можна побачити, якщо придивитися до вогню на даху тролейбуса.

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