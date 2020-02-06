Киев стоит через бесконечные пробки

В столице Украины образовались пробки, которые не дают возможности быстро добраться горожанам до точки назначения. Гугл-карты показали, на какие дороги лучше не сворачивать.

На Правом берегу Днепра заторы образовались на улице Кирилловской и Набережно-Луговой. Также есть проблемы с проездом на Белорусской и Студенческой.

На Оболони заторы образовались на улице Богатырской и Северной. Также затруднено движение на проспекте Героев Сталинграда и Оболонском проспекте.

Левый берег

На Троещине придется стоять в пробке на улице Оноре де Бальзака и Николаева. Также трудно проехать по проспекта Маяковского.

Отметим, что мосты через Днепр свободны.

Напомним, что в Киеве зафиксировали на камеру "огненный троллейбус", который ехал по улице. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный. В сети начали бурно обсуждать увиденное.

«То Киану Ривз с Сандрой Буллок снимаются в ремейке фильма "Скорость". Инфа 100%.», «Словно призрачный гонщик пересел с мотоцикла за руль», «Этот поезд в огне И нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать.», «ну так это же - «Лучшему транспорту в Киеве быть»! Есть поездка с ветерком, а это с огоньком)», «включил печку на максимум», «Судя по одежде водителя похоже на съемку фильма или т. п.», «А то, что он горит, автора не смущает», «А то, что он горит??? на отрадном это норма?», «Не хватает музыкального сопровождения AC/DC highway to hell», «Закройте окно, дует.», – смеются в сети.

Отметим, что на видео – монтаж, который можно увидеть, если присмотреться к огню на крыше троллейбуса.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.