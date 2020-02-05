Співробітники київських комунальних підприємств залишилися без грошей

За станом на 5 лютого 2020 року, 29 міських комунальних підприємств в Києві не подали в Київську міську державну адміністрацію (КМДА) свої фінансові плани за січень. З-за цього співробітники підприємств залишаться без зарплат.

Про це під час засідання 5 лютого повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише ГолосUA.

«Поки що подали в КМДА фінансові плани керівники 29 комунальних підприємств. З-за цього співробітники цих підприємств поки не можуть отримати зарплату за січень. За це вони можуть «подкувати» своїх керівників. Прошу подати ці плани протягом тижня», – пояснив Н. Поворозник.

Також він повідомив, що 9 коммунпредприятий досі не подали в Департамент економіки КМДА стратегічні плани.

«Ці плани повинні були бути затверджені вже давно. Керівники 9 комунальних підприємств їх ще не подали», – зазначив заступник голови.

Нагадаємо, що минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіли 13 770 осіб. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, порівняно з минулим тижнем кількість хворих зросла на 26,1%. Сильно хворіють діти: серед підхопили віруси – 9 130 осіб. Значна частина хворих з – школярі: 4 190 дітей.

У лікарні госпіталізовано 290 осіб, у тому числі 229 дітей.

В той же час в КМДА запевнили, що показник захворюваності знаходиться нижче базового показника на 39,2%.

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