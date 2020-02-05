Києві водій маршрутки буквально викинув жінку з громадського транспорту

Київський водій витягнув жінку з маршрутки, незважаючи на її крики, і поїхав. Про це повідомила киянка Юлія Коренєва в групі «Академмістечко» в Facebook, пише Politeka.net.

«Вчора ввечері була свідком дивної картини! На кінцевій маршруту, Лавина вул. Ірпінська, водій маршрутки 194 выволакивал жінку з маршрутки. Кинув її на брівку, закрив двері і поїхав! Жінка при цьому кричала не своїм голосом! Підійшли до неї, спробували допомогти. Вона була не в собі+ запах алкоголю, але не сильно! На запитання не відповідала. Я викликала швидку. Потім вона і зовсім прилягла в калюжу. Посадили на брівку, порушувати не стали, думали може перелом ноги або ще чого! Швидка приїхала через 10 хв, але згорнула за кут і там стояла, хоча ми їй семафорили руками!» – розповіла очевидиця.

За її словами, після слів про потреби викликати поліції і зафіксувати, що цю жінку викинули з маршрутки, вона різко прийшла в себе, відштовхнула небайдужу киянку і жваво пішла.

«Швидку довелося скасувати! Сур якийсь! 1. Дії водія маршрутки! 2. Швидка! Приїхала, але не туди! 3. Люди у нас хороші! Спасибі, хлопці, хто не пройшов повз!!! Сподіваюся з жінкою все в порядку! Номер маршрутки не запам'ятали, але передали наступним на маршруті!», – додала Коренєва.

В коментарях багато українців відзначили, хто ж, на їхню думку, винен у цій ситуації. Думки розділилися.

«Є правила, наскільки я пам'ятаю. Що якщо у водія щось трапиться з пасажиром в самій маршрутці (стане погано, втратить свідомість і т. д.) він повинен вжити заходів щодо першої медичної допомоги і навіть при потребі відвезти в лікарню. Але якщо що-небудь трапилося поза машини, то він, як правило, не при справах. Ось він і виволік її що б зняти з себе відповідальність і не витрачати свій час. На жаль більшість водіїв такі.», – зазначив користувач мережі під постом.

«Скороя не повинна взагалі приїжджати на подібні виклики. Ознайомтеся з новими правилами. Поки ви до кожного п'яниці будете викликати екіпаж - де то може не дочекатися людина з інфарктом. У нормальній країні ви б ще й оштрафували.», – сказали інші.

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