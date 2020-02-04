Під Києвом затримали дуже п'яного водія
Чоловік влетів у припарковану машину і намагався втекти.
На щастя, подія обійшлося без постраждалих.
Деталі повідомляє "Київ Оперативний" і публікує фото "героя дня" на сторінці спільноти в Facebook.
Списування зайвих грошей з карт у вечірній час: ПриватБанк попередив українців про нововведення
Гучне вбивство хірурга у Києві: з'явилися нові подробиці, "метою кілера був..."
Красуні-доньки Кравець, Брежнєвої та Полякової вразили схожістю з мамами: «молоді копії»
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
"Близько 20:30 у смт.Гребінки по вул. Київської ось ця істота влетіла в автомобіль #Lada, потім сдал тому і начал тікати. Під час втечі злетів з дороги і задрімав", - йдеться у публікації.
Незважаючи на ДТП, водій спокійно натиснув на гальма і солодко заснув.
До речі, відео жорстокої помсти пішохода "герою паркування" у Києві з'явилося в мережі.
На відео видно, як чоловік безжально розбиває Toyota, власнику якої тепер доведеться заплатити чималі гроші за ремонт.
На опублікованих кадрах чоловік люто б'є транспортний засіб ногами, при цьому вигукує фразу: "Паркуешься, с*ка, як мудак!".
Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.
Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.
Також Politeka писала, що епідемія вирує в Києві, заклади закривають на карантин: хто в зоні ризику.