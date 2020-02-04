Під Києвом затримали дуже п'яного водія

Чоловік влетів у припарковану машину і намагався втекти.

На щастя, подія обійшлося без постраждалих.

Деталі повідомляє "Київ Оперативний" і публікує фото "героя дня" на сторінці спільноти в Facebook.

"Близько 20:30 у смт.Гребінки по вул. Київської ось ця істота влетіла в автомобіль #Lada, потім сдал тому і начал тікати. Під час втечі злетів з дороги і задрімав", - йдеться у публікації.

Незважаючи на ДТП, водій спокійно натиснув на гальма і солодко заснув.

До речі, відео жорстокої помсти пішохода "герою паркування" у Києві з'явилося в мережі.

На відео видно, як чоловік безжально розбиває Toyota, власнику якої тепер доведеться заплатити чималі гроші за ремонт.

На опублікованих кадрах чоловік люто б'є транспортний засіб ногами, при цьому вигукує фразу: "Паркуешься, с*ка, як мудак!".

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